PILNE. Sensacyjne wieści z Watykanu! Chodzi o stan papieża Franciszka

Przełomowe doniesienia o stanie zdrowia papieża Franciszka. Watykan pierwszy raz mówi o poprawie

Właśnie o to modliły się miliony wiernych na całym świecie! Papież Franciszek zdrowieje - podał oficjalnie Watykan dziś, 8 marca wieczorem. Po raz pierwszy od rozpoczęcia hospitalizacji Ojca Świętego Stolica Apostolska przekazuje wieści nie o krytycznym, nie o stabilnym a o nieco lepszym stanie papieża. Nowy biuletyn zdrowotny mówi o "dobrej odpowiedzi na terapię". "Stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię. Notuje się stopniową, lekką poprawę" - ogłosił Watykan. Jak dodano, papież Franciszek nadal nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym krwi są wciąż stabilne. Mimo wszystko lekarze nie wypowiadają się jeszcze na temat dalszych rokowań odnośnie stanu Ojca Świętego.

"Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie. Niech Bóg was błogosławi"

Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego na krótko po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Ficą. Początkowo informowano o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. Stan papieża był początkowo poważny, potem wręcz krytyczny, w tym momencie jest stabilny. "Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie. Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica was chroni. Dziękuję" - napisał wczoraj papież Franciszek na platformie społecznościowej X. "Noc minęła cicho. Papież odpoczywa" - głosił poranny uspokajający komunikat z Watykanu z dnia 8 marca. Piątek, 7 marca był z kolei dniem, w którym zrezygnowano z codziennego biuletynu o stanie zdrowia papieża Franciszka. Było to podyktowane aktualnie stabilną sytuacją.

Sonda Czy zasady wyboru papieża powinny ulec zmianie? Powinny pozostać niezmienne – tradycja Kościoła jest najważniejsza. Należy wprowadzić większą transparentność, by uniknąć spekulacji. Papieża powinni wybierać nie tylko kardynałowie, ale także wierni. Nie interesuje mnie to – Kościół i tak nie podąża za duchem czasu.

Autor:

🔵 Pope in Gemelli, slight gradual improvementThe clinical conditions show a good response to therapy. The prognosis remains reserved. This morning Francis prayed in the Chapel and in the afternoon he alternated rest and work activities#PopeFrancis #PrayerForThePope pic.twitter.com/69bJxiS2uZ— Exaudi (@Exaudi_News) March 8, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Oczekujesz podziwu? Wskaż osiem dobrych odpowiedzi Pytanie 1 z 10 Głośno o chęci uzyskania przez USA większej kontroli nad Kanałem Panamskim, o czym mówił Donald Trump. Kiedy został on oficjalnie otwarty? 1920 1950 1980 Następne pytanie