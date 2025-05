Papież Leon XIV bije na alarm! AI zagrożeniem dla ludzkości? Nowy Ojciec Święty mówi jasno

CO dalej?

Leon XIV o AI: "Zagraża ludzkiej godności i pracy"

Papież Leon XIV dopiero rozpoczął pontyfikat, a już wyraźnie zaznaczył swoje priorytety. W przemówieniu do kardynałów i dziennikarzy papież przestrzega przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Podkreśla, że technologia ta może zagrażać „ludzkiej godności, sprawiedliwości i pracy”. Wierni w Berlinie są zachwyceni: — Wreszcie ktoś z Kościoła mówi o tym otwarcie! — mówi ojciec Josef Wieneke, cytowany przez New York Times.

Obawy są już realne.

Rodzice martwią się, że dzieci trafiają na fałszywe informacje w chatbotach.

Nauczyciele tropią szkolne oszustwa generowane przez AI.

Tłumacze zawodowi drżą o swoje miejsca pracy.

Teraz mają wsparcie ze strony Kościoła, który mówi jasno: technologia to nie tylko szansa, ale i poważne ryzyko. Ojciec Josef Wieneke z berlińskiej parafii komentuje z ulgą: — Dobrze, że papież nie milczy. Nawet świeccy pytają o katolicki punkt widzenia na AI.

Kościół też korzysta z AI. Ale z głową?

Bible Chat (który odpowiada na pytania „Czy tatuaż to grzech?” lub „Jak pokonać pożądanie?”), Magisterium AI (generujący kazania), aplikacje do liturgii i spowiedzi online - Kościół nie zostaje w tyle. Ale papież ostrzega: AI to nie zabawka. — Potrzeba odpowiedzialności i krytycznego myślenia — mówi.

Słowa Ojca Świętego nie są przypadkowe — Leon XIV ma wykształcenie matematyczne, a jeszcze jako kardynał zwoływał spotkania w Watykanie poświęcone etyce życia cyfrowego. Już wtedy zapraszał do rozmów specjalistów, jak franciszkanin Paolo Benanti, który przyznaje dziś: — To odważny krok. Jeszcze 15 lat temu myśleli, że jestem szalony, gdy chciałem pisać doktorat o cyborgach. Teraz to temat numer jeden w Watykanie.

AI budzi zachwyt i niepokój. Może tworzyć i zniszczyć. Może dać pracę... albo ją odebrać. MFW ostrzega: nawet 40% zawodów może zniknąć. — To nie tylko technologia. To nowa epoka — mówią eksperci.