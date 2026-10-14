Papież Leon XIV ma raka. Nowe wieści ze szpitala po pierwszej nocy

Watykan wydał nowy komunikat o zdrowiu papieża! Wiadomo, jak Leon XIV spędził noc po operacji raka

„Pierwsza noc papieża Leona XIV w rzymskim szpitalu Gemelli przebiegła spokojnie. Dalsze informacje spodziewane są w ciągu dnia” – poinformował w środę, 14 października, Watykan. To najświeższe doniesienia o zdrowiu Ojca Świętego, który we wtorek przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca. Nie przekazano na razie dodatkowych informacji o jego samopoczuciu. Następny komunikat na temat stanu zdrowia papieża spodziewany jest jeszcze dziś.

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Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem Watykan ogłosił, iż guzek wykryty wcześniej w płucu papieża jest nowotworem złośliwym. Badanie wykonane podczas zabiegu potwierdziło, że 71-latek choruje na gruczolakoraka płuca.

Operację w rzymskiej Poliklinice Gemelli wykonał zespół lekarzy kierowany przez profesora Stefano Margaritorę. Chirurdzy zdecydowali o usunięciu dolnego płata prawego płuca. Zabieg zajął około 90 minut, natomiast papież przebywał na sali operacyjnej przez blisko trzy godziny.

„Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania” – poinformowano we wtorkowym komunikacie Watykanu. Leon XIV bez problemów wybudził się po narkozie i wrócił do swojego pokoju.

W najbliższych dniach papież przejdzie następne badania. Wciąż nie wiadomo, czy konieczne będzie dalsze leczenie nowotworu.

Ojciec Święty powinien spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie zaplanowane audiencje zostały odwołane do 20 października. Jak dotąd nie ogłoszono zmian dotyczących jego listopadowej wizyty w Ameryce Południowej.

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Pope Leo XIV’s first night in Rome’s Gemelli Hospital was calm. Further information is expected later in the day. https://t.co/5dxih9kI4g— Vatican News (@VaticanNews) October 14, 2026

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