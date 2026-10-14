Papież Leon XIV ma raka. Nowe wieści ze szpitala po pierwszej nocy

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-14 9:03

Watykan poinformował o stanie zdrowia papieża Leona XIV, u którego zdiagnozowano raka płuca. Ojciec Święty przeszedł we wtorek, 13 października, poważną operację w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Chirurdzy usunęli mu dolny płat prawego płuca. W środę rano Watykan opublikował kolejny oficjalny komunikat dotyczący 71-letniego papieża. Ujawniono, jak przebiegła jego pierwsza noc w szpitalu po zabiegu.

Papież Leon XIV ze złożonymi dłońmi. O stanie zdrowia Ojca Świętego po operacji płuca przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo/ Associated Press

Watykan wydał nowy komunikat o zdrowiu papieża! Wiadomo, jak Leon XIV spędził noc po operacji raka

„Pierwsza noc papieża Leona XIV w rzymskim szpitalu Gemelli przebiegła spokojnie. Dalsze informacje spodziewane są w ciągu dnia” – poinformował w środę, 14 października, Watykan. To najświeższe doniesienia o zdrowiu Ojca Świętego, który we wtorek przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca. Nie przekazano na razie dodatkowych informacji o jego samopoczuciu. Następny komunikat na temat stanu zdrowia papieża spodziewany jest jeszcze dziś.

Leon XIV ma raka płuca. Lekarze potwierdzili diagnozę podczas operacji

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem Watykan ogłosił, iż guzek wykryty wcześniej w płucu papieża jest nowotworem złośliwym. Badanie wykonane podczas zabiegu potwierdziło, że 71-latek choruje na gruczolakoraka płuca.

Operację w rzymskiej Poliklinice Gemelli wykonał zespół lekarzy kierowany przez profesora Stefano Margaritorę. Chirurdzy zdecydowali o usunięciu dolnego płata prawego płuca. Zabieg zajął około 90 minut, natomiast papież przebywał na sali operacyjnej przez blisko trzy godziny.

„Operacja zakończyła się pomyślnie i nie wystąpiły żadne powikłania” – poinformowano we wtorkowym komunikacie Watykanu. Leon XIV bez problemów wybudził się po narkozie i wrócił do swojego pokoju.

W najbliższych dniach papież przejdzie następne badania. Wciąż nie wiadomo, czy konieczne będzie dalsze leczenie nowotworu.

Ojciec Święty powinien spędzić w szpitalu około tygodnia. Wszystkie zaplanowane audiencje zostały odwołane do 20 października. Jak dotąd nie ogłoszono zmian dotyczących jego listopadowej wizyty w Ameryce Południowej.

Sonda
Czy byłeś/łaś w Watykanie?
Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi
Polska na ucho
Osiedle Młodych
Polska na ucho
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

PAPIEŻ
Leon XIV