Pastor brylował w "Idolu"! Potem zamordował żonę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-30 11:20

Wydawał się być wzorowym ojcem i mężem, idealnym pastorem, a do tego utalentowanym wokalistą. Fani gwiazdora "Idola" byli w szoku, gdy okazało się, że Caleb Flynn został aresztowany pod zarzutem zabójstwa własnej żony. Mężczyzn zapewniał, że kobieta zginęła podczas włamania, ale to on sam je upozorował Sąd w USA właśnie uznał go winnym. 5 października poznamy wyrok. Przypominamy szokującą historię złego pastora!

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Do tej tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tipp City w stanie Ohio. Służby zostały wezwane do domu małżeństwa po zgłoszeniu o włamaniu. Z zapisu rozmów z dyspozytorem pogotowia wynika, że ktoś z wnętrza budynku zadzwonił pod numer 911 i poinformował, że kobieta została postrzelona w głowę. W chwili przyjazdu ratowników Ashley nie dawała oznak życia. Jej mąż, 39-letni Caleb Flynn, był znanym z telewizji pastorem i uczestnikiem "Idola"! Udawał zaszokowanego i załamanego... Prokuratura szybko zaczęła jednak przekonywać, że włamanie zostało upozorowane, by odsunąć podejrzenia od Flynna. Według śledczych mężczyzna dwukrotnie postrzelił żonę w głowę, gdy spała w łóżku. W tym czasie w domu były ich dwie córki, mające wtedy 9 i 11 lat. Po zbrodni mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i twierdził, że do domu włamał się napastnik, który zabił jego żonę. 

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Ława przysięgłych uznała go za winnego m.in. morderstwa i manipulowania dowodami. Gdy sędzia odczytywał werdykt, Flynn miał płakać i trząść się. Po rozprawie został wyprowadzony z sali w kajdankach. Grozi mu dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Ważnym elementem procesu były zeznania Alleighy Botner, z którą Flynn miał romans. Kobieta poznała go w 2022 roku, gdy jako 20-latka pracowała w kościele, gdzie Flynn pełnił funkcję pastora odpowiedzialnego za muzykę.

Według prokuratury ich związek trwał około półtora roku. Śledczy zabezpieczyli ponad 100 tys. wiadomości, które wymieniali. Część z nich została odczytana przed sądem. Z wiadomości miało wynikać, że Flynn mówił o nienawiści do żony i rozważał jej zabicie. W jednym z tekstów napisał, że do czwartej rano myślał o sposobach, by ją zabić i nie trafić do więzienia. Botner miała go wtedy ostrzec, by tego nie robił.

Obrona przekonywała, że romans i niewierność nie są dowodem morderstwa. Adwokat Flynna wskazywał też, że policja nie znalazła broni ani bezpośredniego dowodu, że to właśnie on oddał strzały.

Flynn wystąpił w „American Idol” w 2013 roku. Śpiewał przed Mariah Carey, Nicki Minaj i Randym Jacksonem, ale nie dostał się do głównego etapu programu. Wtedy opowiadał widzom, że to żona zachęcała go do spełnienia marzenia o występie w telewizji.

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