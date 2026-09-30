Pastor brylował w "Idolu"! Potem zamordował żonę

Był w „Idolu”, teraz grozi mu dożywocie. Pastora śpiewaka uznano za winnego zabójstwa żony

Do tej tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tipp City w stanie Ohio. Służby zostały wezwane do domu małżeństwa po zgłoszeniu o włamaniu. Z zapisu rozmów z dyspozytorem pogotowia wynika, że ktoś z wnętrza budynku zadzwonił pod numer 911 i poinformował, że kobieta została postrzelona w głowę. W chwili przyjazdu ratowników Ashley nie dawała oznak życia. Jej mąż, 39-letni Caleb Flynn, był znanym z telewizji pastorem i uczestnikiem "Idola"! Udawał zaszokowanego i załamanego... Prokuratura szybko zaczęła jednak przekonywać, że włamanie zostało upozorowane, by odsunąć podejrzenia od Flynna. Według śledczych mężczyzna dwukrotnie postrzelił żonę w głowę, gdy spała w łóżku. W tym czasie w domu były ich dwie córki, mające wtedy 9 i 11 lat. Po zbrodni mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i twierdził, że do domu włamał się napastnik, który zabił jego żonę.

Zły pastor romansował przed zabójstwem żony. Chciał zacząć nowe życie z kochanką poznaną w kościele, więc zabił

Ława przysięgłych uznała go za winnego m.in. morderstwa i manipulowania dowodami. Gdy sędzia odczytywał werdykt, Flynn miał płakać i trząść się. Po rozprawie został wyprowadzony z sali w kajdankach. Grozi mu dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Ważnym elementem procesu były zeznania Alleighy Botner, z którą Flynn miał romans. Kobieta poznała go w 2022 roku, gdy jako 20-latka pracowała w kościele, gdzie Flynn pełnił funkcję pastora odpowiedzialnego za muzykę.

Według prokuratury ich związek trwał około półtora roku. Śledczy zabezpieczyli ponad 100 tys. wiadomości, które wymieniali. Część z nich została odczytana przed sądem. Z wiadomości miało wynikać, że Flynn mówił o nienawiści do żony i rozważał jej zabicie. W jednym z tekstów napisał, że do czwartej rano myślał o sposobach, by ją zabić i nie trafić do więzienia. Botner miała go wtedy ostrzec, by tego nie robił.

Obrona przekonywała, że romans i niewierność nie są dowodem morderstwa. Adwokat Flynna wskazywał też, że policja nie znalazła broni ani bezpośredniego dowodu, że to właśnie on oddał strzały.

Flynn wystąpił w „American Idol” w 2013 roku. Śpiewał przed Mariah Carey, Nicki Minaj i Randym Jacksonem, ale nie dostał się do głównego etapu programu. Wtedy opowiadał widzom, że to żona zachęcała go do spełnienia marzenia o występie w telewizji.

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Caleb Flynn as American Idol contestant:“I absolutely love the Lord. I love my wife more than anything. She is very, very pretty. Just whew! I love her.” pic.twitter.com/y8Fx53nzgF— 𝗥𝗲𝗱𝗣𝗶𝗹𝗹𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 (@RedPillReport) September 24, 2026

QUIZ. Czy pamiętasz stare odcinki "Idola"? Pierwszy sezon był 20 lat temu! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki był skład jurorski pierwszej edycji "idola? Kuba Wojewódzki, Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Maciej Maleńczuk Kuba Wojewódzki, Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Robert Leszczyński Kuba Wojewódzki, Elżbieta Zapendowska, Marcin Prokop, Maciej Rock Następne pytanie