Patrioty dla Ukrainy? Niemcy stawiają warunek. W tle 35 mld dolarów wsparcia

35 mld dolarów – tyle wynosi nowe zobowiązanie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Deklaracja zapadła podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli.

W skład grupy wchodzi 50 państw, współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy.

Niemcy zapowiedziały przekazanie 5 systemów Patriot PAC-3, jeśli sojusznicy dostarczą łącznie 30 takich systemów.

Szef NATO poinformował o dodatkowym wsparciu w ramach inicjatywy PURL.

Wsparcie obejmuje zakup amerykańskiej broni finansowany przez państwa europejskie.

Jak relacjonował Healey, zobowiązanie w wysokości 35 mld euro zostało podjęte na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład której wchodzi 50 państw, a współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy. - Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem - powiedział brytyjski minister na konferencji prasowej po spotkaniu.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy przy NATO, znana też potocznie jako Grupa Ramstein, to międzynarodowe forum współpracy państw w zakresie koordynowania wsparcia wojskowego dla Ukrainy po inwazji Rosji. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował z kolei, że jego kraj dostarczy Ukrainie dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą Kijowowi łącznie 30 takich systemów. - Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy - powiedział Pistorius po spotkaniu w Brukseli.

Zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach jeszcze nie zapadły, ale podkreślił, że jest „bardzo optymistycznie nastawiony” do możliwości zrealizowania celu 30+5. Szef NATO Mark Rutte przekazał, że państwa Sojuszu ogłosiły wsparcie w wysokości setek milionów dolarów w ramach inicjatywy PURL. Jej celem jest dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni, którą kupują państwa europejskie.

Sekretarz generalny NATO podziękował Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Litwie za ich wkład i powiedział, że spodziewa się wkrótce kolejnych deklaracji, nie wymieniając jednak konkretnych krajów. Występując na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy, Rutte nie podał konkretnej kwoty wsparcia.