Pchnął przypadkową 18-latkę pod metro! "Moja córka była aniołem"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-02 13:24

Tragedia w metrze w Hamburgu! Szaleniec chwycił zupełnie przypadkową 18-latkę stojącą na peronie i skoczył razem z nią na tory prosto pod nadjeżdżający pociąg. Oboje zginęli na miejscu. Ofiarą była zaledwie 18-letnia dziewczyna pochodząca z Iranu, Fatemeh D., a sprawca imigrantem z Sudanu. Na miejscu tragedii zostawiane są fotografie zamordowanej nastolatki, kwiaty i znicze.

Pchnął przypadkową 18-latkę pod metro, sam też skoczył! Tragedia w Niemczech

i

Autor: Instagram/@asal.tatto69, Winds/Shutterstock/ Shutterstock Pchnął przypadkową 18-latkę pod metro, sam też skoczył! Tragedia w Niemczech

Tragiczna śmierć 18-latki na stacji metra w Hamburgu. Szaleniec pchnął ją pod pociąg, sam też zginął

Wstrząsające sceny rozegrały się na jednej z ruchliwych stacji metra w Hamburgu. 18-letnia Fatemeh D. zginęła po tym, jak została wepchnięta pod nadjeżdżający pociąg. Sprawca, 25-letni migrant z Sudanu Południowego, również poniósł śmierć. Do tragedii doszło w czwartek wieczorem, krótko po godzinie 22 na stacji Wandsbek Markt. Z relacji świadków wynika, że jeszcze przed atakiem 25-latek zachowywał się dziwnie i agresywnie. Jedna z osób cytowany przez media, w tym The Sun, usłyszała, jak mężczyzna zwrócił się do przypadkowej nastolatki słowami: „Zabiorę cię ze sobą”. Chwilę później chwycił ją i wciągnął na tory, prosto pod nadjeżdżający skład. Oboje zginęli na miejscu. Policja podkreśla, że ofiara i sprawca nie znali się. Nic nie wskazuje na konflikt czy jakąkolwiek wcześniejszą znajomość. 

ZOBACZ TEŻ: Próbował wepchnąć kobietę pod metro, jest na wolności. Eksperci grzmią! „Usiłowanie zabójstwa”

25-latek był znany służbom. Kilka dni przed zdarzeniem został zatrzymany, a potem zwolniony. Wtedy zabił

Tymczasem okazało się, że życie Fatemeh D., bo tam nazywała się zamordowana irańska nastolatka, już wcześniej obfitowało w dramaty. Mieszkała w schronisku dla kobiet w Norderstedt. Według doniesień mediów uciekła wcześniej przed przemocą domową. Po jej śmierci media społecznościowe zalała fala pożegnań. Matka dziewczyny opublikowała zdjęcie córki z bukietem kwiatów, pisząc krótko: „Moja córka jest aniołem”. Przyjaciele zapowiedzieli czuwanie z zapalonymi świecami przed wejściem na stację, gdzie doszło do tragedii. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić informacje o przeszłości napastnika. Według „Bilda” 25-latek był już wcześniej znany niemieckim służbom. Zaledwie kilka dni przed zdarzeniem miał zostać zatrzymany za napaść na policjantów, lecz mimo toczącego się postępowania został zwolniony. Mężczyzna przybył do Niemiec w połowie 2024 rok. Posiadał pozwolenie na pobyt i mieszkał w kontenerze w ośrodku zakwaterowania w Hamburgu. 

Sonda
Jechałeś/-aś kiedyś metrem?
Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków
Pytanie 1 z 15
Hund - pies
Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY
NAPAŚĆ W METRZE
METRO