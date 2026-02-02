Pchnął przypadkową 18-latkę pod metro! "Moja córka była aniołem"

Tragiczna śmierć 18-latki na stacji metra w Hamburgu. Szaleniec pchnął ją pod pociąg, sam też zginął

Wstrząsające sceny rozegrały się na jednej z ruchliwych stacji metra w Hamburgu. 18-letnia Fatemeh D. zginęła po tym, jak została wepchnięta pod nadjeżdżający pociąg. Sprawca, 25-letni migrant z Sudanu Południowego, również poniósł śmierć. Do tragedii doszło w czwartek wieczorem, krótko po godzinie 22 na stacji Wandsbek Markt. Z relacji świadków wynika, że jeszcze przed atakiem 25-latek zachowywał się dziwnie i agresywnie. Jedna z osób cytowany przez media, w tym The Sun, usłyszała, jak mężczyzna zwrócił się do przypadkowej nastolatki słowami: „Zabiorę cię ze sobą”. Chwilę później chwycił ją i wciągnął na tory, prosto pod nadjeżdżający skład. Oboje zginęli na miejscu. Policja podkreśla, że ofiara i sprawca nie znali się. Nic nie wskazuje na konflikt czy jakąkolwiek wcześniejszą znajomość.

ZOBACZ TEŻ: Próbował wepchnąć kobietę pod metro, jest na wolności. Eksperci grzmią! „Usiłowanie zabójstwa”

25-latek był znany służbom. Kilka dni przed zdarzeniem został zatrzymany, a potem zwolniony. Wtedy zabił

Tymczasem okazało się, że życie Fatemeh D., bo tam nazywała się zamordowana irańska nastolatka, już wcześniej obfitowało w dramaty. Mieszkała w schronisku dla kobiet w Norderstedt. Według doniesień mediów uciekła wcześniej przed przemocą domową. Po jej śmierci media społecznościowe zalała fala pożegnań. Matka dziewczyny opublikowała zdjęcie córki z bukietem kwiatów, pisząc krótko: „Moja córka jest aniołem”. Przyjaciele zapowiedzieli czuwanie z zapalonymi świecami przed wejściem na stację, gdzie doszło do tragedii. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić informacje o przeszłości napastnika. Według „Bilda” 25-latek był już wcześniej znany niemieckim służbom. Zaledwie kilka dni przed zdarzeniem miał zostać zatrzymany za napaść na policjantów, lecz mimo toczącego się postępowania został zwolniony. Mężczyzna przybył do Niemiec w połowie 2024 rok. Posiadał pozwolenie na pobyt i mieszkał w kontenerze w ośrodku zakwaterowania w Hamburgu.

Sonda Jechałeś/-aś kiedyś metrem? Tak Nie

Heute findet von 14.30 - 16 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die von einem Südsudanesen getöteten Iranerin Asal D. ( ist ihr Rufname, offiziel Fatemeh D. ) am Haupteingang des Bahnhofs Wandsbek Markt statt. Dies hat wohl ihre Mutter gepostet. Asal wurde nur 18 Jahre alt. https://t.co/sO7FmMgNrD pic.twitter.com/sfuJB93LtX— Dana (@PersianCatPishi) February 1, 2026

Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków Pytanie 1 z 15 Hund - pies Duński Niemiecki Francuski Następne pytanie