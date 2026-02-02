Młody Polak zaatakowany nożem. Niemieccy policjanci ogłosili przełom

Spis treści
Atak w mieszkaniu. „Ugodził go w górną część ciała”
Do dramatu doszło 13 grudnia 2025 r. około godziny 22:30 w mieszkaniu przy Bürgermeister‑Wohlfarth‑Straße w Königsbrunn (Bawaria). Jak wynika z komunikatu Polizeipräsidium Schwaben Nord, napastnik miał wejść do lokalu i zaatakować nożem młodego Polaka, po czym uciekł.
„Ofiara została raniona w górną część ciała i przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”
– przekazała wówczas policja w oficjalnym komunikacie.
Ranny 23‑latek trafił na oddział intensywnej terapii. Lekarze walczyli o jego stabilizację.
Śledczy bez tropów. Media: „Sprawca zniknął”
Niemieckie portale lokalne, m.in. Augsburger Allgemeine oraz Kreisbote, informowały, że policja prowadziła intensywne poszukiwania, ale pierwsze dni nie przyniosły żadnego przełomu.
Według relacji dziennikarzy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i "początkowo nie było żadnych świadków, którzy mogliby go jednoznacznie wskazać”.
Śledczy zakwalifikowali sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
Przełom po tygodniach. Zatrzymanie w styczniu 2026 r.
Pod koniec stycznia 2026 r. policja w Augsburgu poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny, który miał odpowiadać rysopisowi sprawcy. Informację tę potwierdziły lokalne media oraz policyjne komunikaty.
„Po intensywnych działaniach dochodzeniowych zatrzymano osobę podejrzaną o udział w ataku nożem w Königsbrunn”
– poinformowała pod koniec stycznia niemiecka policja.
Według doniesień prasowych, zatrzymany miał znać ofiarę, a motyw mógł mieć charakter osobisty. Policja nie ujawniła jednak szczegółów.
Sprawa w rękach prokuratury
Zatrzymany trafił do aresztu, a prokuratura w Augsburgu prowadzi dalsze czynności. Zarzut usiłowania zabójstwa pozostaje aktualny.
Policja nadal apeluje o kontakt do osób, które mogły widzieć podejrzanego w okolicy miejsca zdarzenia w dniu ataku.