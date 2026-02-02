Młody Polak zaatakowany nożem. Niemieccy policjanci ogłosili przełom

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-02 11:08

23‑letni Polak został ciężko raniony nożem w mieszkaniu w bawarskim Königsbrunn. Niemiecka policja przez wiele tygodni nie mogła namierzyć sprawcy. Przełom nastąpił dopiero w styczniu 2026 r., kiedy funkcjonariusze ogłosili zatrzymanie podejrzanego.

Polak zaatakowany nożem. Niemieccy policjanci zatrzymali sprawcę

i

Autor: Pexels.com

Atak w mieszkaniu. „Ugodził go w górną część ciała”

Do dramatu doszło 13 grudnia 2025 r. około godziny 22:30 w mieszkaniu przy Bürgermeister‑Wohlfarth‑Straße w Königsbrunn (Bawaria). Jak wynika z komunikatu Polizeipräsidium Schwaben Nord, napastnik miał wejść do lokalu i zaatakować nożem młodego Polaka, po czym uciekł.

„Ofiara została raniona w górną część ciała i przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”

– przekazała wówczas policja w oficjalnym komunikacie.

Ranny 23‑latek trafił na oddział intensywnej terapii. Lekarze walczyli o jego stabilizację.

Polecany artykuł:

Bundeswehra ćwiczy przy granicy z Polską. Z nieba mogą spaść "niespodzianki" z …

Śledczy bez tropów. Media: „Sprawca zniknął”

Niemieckie portale lokalne, m.in. Augsburger Allgemeine oraz Kreisbote, informowały, że policja prowadziła intensywne poszukiwania, ale pierwsze dni nie przyniosły żadnego przełomu.

Według relacji dziennikarzy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i "początkowo nie było żadnych świadków, którzy mogliby go jednoznacznie wskazać”.

Śledczy zakwalifikowali sprawę jako usiłowanie zabójstwa.

Przełom po tygodniach. Zatrzymanie w styczniu 2026 r.

Pod koniec stycznia 2026 r. policja w Augsburgu poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny, który miał odpowiadać rysopisowi sprawcy. Informację tę potwierdziły lokalne media oraz policyjne komunikaty.

„Po intensywnych działaniach dochodzeniowych zatrzymano osobę podejrzaną o udział w ataku nożem w Königsbrunn”

– poinformowała pod koniec stycznia niemiecka policja.

Według doniesień prasowych, zatrzymany miał znać ofiarę, a motyw mógł mieć charakter osobisty. Policja nie ujawniła jednak szczegółów.

Sprawa w rękach prokuratury

Zatrzymany trafił do aresztu, a prokuratura w Augsburgu prowadzi dalsze czynności. Zarzut usiłowania zabójstwa pozostaje aktualny.

Policja nadal apeluje o kontakt do osób, które mogły widzieć podejrzanego w okolicy miejsca zdarzenia w dniu ataku.

Polecany artykuł:

Polak w Hamburgu błagał o pomoc! Ukochana go olała, a policja zdecydowała o "Sc…
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy

Polecany artykuł:

"Herzlich Willkommen!" Niemcy chcą więcej Polaków u siebie. Dostaniesz to za da…
W przygranicznych miejscowościach w Niemczech mieszka wielu Polaków
16 zdjęć
Niemcy skopiowali szczeciński Teatr Letni?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY
POLICJA NIEMCY
POLACY W NIEMCZECH
ATAK NOŻEM
ARESZT