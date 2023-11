Piękna 23-latka sfilmowała własną śmierć! Wideo zdradziło mordercę

23-latka nakręciła telefonem film, na którym widać moment jej śmierci. Do końca myślała, że jej chłopak tylko żartuje i nie zastrzeli jej naprawdę

Ofiara morderstwa sfilmowała moment swojej śmierci! Te dramatyczne wydarzenia rozegrały się niedawno w brazylijskim mieście Jatai. Mieszkała tam piękna Ielly Alves (+23 l.). Dziewczyna od siedmiu miesięcy spotykała się z Diego Fonsecą (27 l.). Jak opowiadała potem portalowi informacyjnemu G1 matka Ielly, dziewczyna chciała zakończyć ten związek. W dniu, w którym doszło do tragedii, miała zapewne powiedzieć mężczyźnie, że zamierza się z nim rozstać. Oznajmiła matce, że idzie na spotkanie z chłopakiem. Co dokładnie działo się podczas tego spotkania? To ustali śledztwo. Ale najważniejszy i zarazem tragiczny moment został sfilmowany i stanowi koronny dowód w sprawie. Podczas spotkania 23-latki z chłopakiem on nagle wyciągnął pistolet. Dziewczyna zaczęła filmować to telefonem, ale cały czas śmiała się i była najwyraźniej pewna, że 27-latek tylko stroi sobie głupie żarty. "Tak, zrób to kochanie. Pysznie!" - mówi 23-latka na nagraniu, które obiegło już światowe media.

Diego zabił swoją dziewczynę i udawał, że zostali napadnięci. Przysięgał matce ofiary, że dopadnie zabójcę

Dziewczyny nie widać na filmie, kręconym z jej perspektywy, doskonale widać za to Diego z pistoletem. W ostatnich sekundach filmu słyszymy strzał i nagranie się urywa... Po zabójstwie 27-latek zawiózł Ielly do szpitala. lekarzom, policji i matce ofiary powiedział, że napadło ich dwóch mężczyzn na motocyklach i to oni zastrzelili dziewczynę. Lał krokodyle łzy i obiecywał rodzinie zamordowanej przez siebie 23-latki, że osobiście znajdzie zabójcę i dopilnuje, by został ukarany. Zeznania Diego od początku wydały się policjantom niespójne, a sprawdzenie telefonu ofiary rozwiało wszelkie wątpliwości. Diego Fonseca został aresztowany i odpowie za morderstwo swojej dziewczyny. A to wszystko dzięki filmowi nakręconemu telefonem.

Horrifying moment woman, 23, films her boyfriend shooting her dead https://t.co/ayHXicT8dU pic.twitter.com/Y0WKWhDtwA— Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2023

🔴 VÍTIMA DE FEMINICÍDIO FILMA A PRÓPRIA MORTE Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, estava com a câmera ligada quando foi morta pelo namorado Diego Fonseca Borges em Jataí (GO): pic.twitter.com/rywfUptMUp— Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 5, 2023

