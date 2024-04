Piękna influencerka zamordowana z partnerem po wyjściu z siłowni. Jest nagranie!

Nie do wiary!

Dziwne przemówienie Putina! Mówił o Napoleonie i Hitlerze. O co chodzi?!

Jak informuje CNN, do tragedii doszło w środę 3 kwietnia br. przed siłownią Beast Fitness Center w miejscowości Pueblo. W wyniku zdarzenia zastrzelona została znana meksykańska influencerka Vielka Pulido oraz jej partner Joel Abraham. Gdy kobieta z ukochanym wsiadali do samochodu, zostali zaatakowani przez nieznanych mężczyzn. Sprawcy oddali ok. 20 strzałów. Kobieta zginęła na miejscu, zaś mężczyzna Abraham próbował się bronić, ale również zmarł tuż przed przybyciem służb.

Nagranie z kamery monitoringu zarejestrowało całe zdarzenie, a teren został zabezpieczony przez straż. Okropne wideo z tego wydarzenia zostało opublikowane w internecie.

🇲🇽 | Asesinan la influencer mexicana Vielka Pulido, conocida como #LadyHumilladora.La Bendi, de 21 años, fue asesinada junto a su novio en un violento ataque en Puebla, México, cuando salian de un gimnasio. pic.twitter.com/J95XnRmlA9— Faizan Sarwar Khan (@faizansarwar__) April 5, 2024

Śledztwo zostało wszczęte przez lokalną policję. Obecnie prowadzone jest intensywne dochodzenie w tej sprawie. Biuro Prokuratora Generalnego próbuje zidentyfikować sprawców, jednak słaba jakość nagrania utrudnia ustalenie numerów rejestracyjnych pojazdu użytego przez napastników.

Z informacji podanych przez policję wydaje się, że to partner kobiety był celem ataku. Sekretarz spraw wewnętrznych Puebla, Javier Aquino Limón, zasugerował, że tragedia może być wynikiem konfliktu między napastnikami a mężczyzną.

#ÚltimaHora🔴 En un ataque armado falleció la influencer Vielka Pulido, en 2018 fue apodada #LadyHumilladora por obligar a una mujer a pedirle perdón de rodillas El crimen ocurrió en la colonia Santa Cruz Buenavista de la ciudad de Puebla pic.twitter.com/9ug0X3v5Ud— adn40 (@adn40) April 3, 2024

Sonda Chciałbyś wybrać się do Meksyku? Tak Niekoniecznie, wolę inne miejsca