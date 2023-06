Pijany pedofil wiózł autem szóstkę dzieci. Wśród nich 13-letnie bliźniaczki. Gwałcił je przez rok

USA. Pedofil gwałcił bliźniaczki przez rok

O tej historii trudno pisać ze spokojem. Jak podaje "New York Post", policjanci z Nowego Meksyku ujawnili w ostatnich dniach porażające nagranie z momentu zatrzymania pedofila. 41-letni Jeremy Guthrie został złapany przed rokiem, gdy po pijanemu jechał jedną z autostrad w tym stanie. Na filmie upublicznionym przez władze widać mężczyznę, który jest wyraźnie zaskoczony interwencją policji. W jego aucie znajduje się sześcioro dzieci. Gdy policjanci pytają go, kim są te dzieci, ten mówi, że wszyscy mają 18 lat i są jego przyjaciółmi. Po aucie walały się puste butelki po tequili, a gdy Guthrie na polecenie policjantów wysiadł z samochodu, okazało się, że ma rozpięty rozporek i ledwo stoi na nogach.

Horror w Nowym Meksyku. Po pijaku wiózł szóstkę dzieci. To pedofil

Został aresztowany za jazdę po pijanemu, to jednak najlżejszy zarzut, jaki na nim ciąży. Okazało się bowiem, że 41-latek to pedofil. W swoim samochodzie wiózł między innymi 13-letnie dziś bliźniaczki, które regularnie gwałcił przez około rok, a jedną z nich zapłodnił. Dziewczynka poroniła. Zeznała potem, że poznała go na Snapchacie, że podczas spotkań z nią używał kokainy i metaamfetaminy i że widziała przy nim dużo broni. Druga pokazała sprośne SMS-y, które do niej wysyłał. Mężczyzna przebywa w areszcie. Jest oskarżony o gwałt na co najmniej jeszcze jednym dziecku. Opiekunowie prawni bliźniaczek twierdzą, że dziewczynki wyznały prawdę dopiero po zatrzymaniu oprawcy.

A minor attracted pedophile Jeremy Guthrie, 42, arrested for drunk driving with 6 counts of child abuse after found with 6 children and pants unbuttoned,Following the arrest pedophile was charged with raping a 13-year-old girl and sister for more than a year getting 1 pregnant. pic.twitter.com/Wsahk2DCSo— 🇺🇸RealRobert🇺🇸 (@Real_RobN) June 28, 2023

