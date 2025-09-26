Lotnisko w Aaalborgu zostało zamknięte przez drona

Premier Danii alarmuje, że to element wojny hybrydowej Kremla

Jest reakcja Moskwy

Duńskie lotnisko w Aalborgu po raz kolejny w tym tygodniu zostało zamknięte w nocy z czwartku na piątek z powodu sygnałów o pojawieniu się podejrzanego drona – poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne media. Alarm odwołano po około godzinie – poinformowała policja w serwisach społecznościowych. Jednak skutki tego krótkiego zamknięcia były poważne, wymusiło ono bowiem zawrócenie lotu linii KLM z Amsterdamu i odwołanie połączenia linii Scandinavian Airlines z Kopenhagi – przekazała AFP. Pasażerowie byli wściekli, a chaos na lotniskach narastał.

Seria incydentów z dronami – co wiemy?

Według policji drony były obserwowane w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu przelatywały już nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.

Norwegia poinformowała w czwartek, że aresztowała obcokrajowca obsługującego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Oslo.

Rosja macza w tym palce?

Duńskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za te incydenty. Jednak retoryka polityków jest jednoznaczna. W czwartek premier Mette Frederiksen potępiła „ataki hybrydowe” i ostrzegła, że liczba przelotów dronów „może wzrosnąć”. – Jest przede wszystkim jeden kraj, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, a mianowicie Rosja – zauważyła.

Moskwa jednak stanowczo zaprzeczyła swojemu udziałowi w tych przelotach, a ambasada Rosji w Kopenhadze potępiła „zaaranżowaną prowokację”.

