Tajemnicze chwile grozy w samolocie! Nie zgadniesz, co zjedli pasażerowie

Niecodzienna przyczyna lądowania awaryjnego samolotu linii Ryanair! Podczas lotu z Mediolanu do Londynu dwóch pasażerów zaczęło bardzo dziwnie się zachowywać. Gdy członkowie załogi zorientowali się, co mężczyźni zjedli, zdecydowano o lądowaniu awaryjnym! Co dokładnie się wydarzyło? Oto zaskakujące doniesienia brytyjskich mediów.

Incydent na pokładzie Ryanair. Pasażerowie jedli paszporty, samolot awaryjnie lądował w Paryżu

Niecodzienne wydarzenia miały miejsce podczas lotu Ryanair z Mediolanu do Londynu Stansted. Około 15–20 minut po starcie, gdy pasażerowie mogli już odpiąć pasy, jeden z nich zaczął wyrywać strony ze swojego paszportu i je... zjadać, podczas gdy drugi próbował spłukać dokument w toalecie. Inni pasażerowie byli tym bardzo zaniepokojeni i zastanawiali się, do czego może to wszystko doprowadzić i kim są ci mężczyźni. Powiadomili stewardesy, a one - pilota. Załoga natychmiast podjęła działania, w tym głośno poinformowała pasażerów o incydencie.

"Pasażerowie byli przerażeni. To było najstraszniejszych 15 minut mojego życia"

"Cała atmosfera w samolocie zmieniła się nagle, nikt nie wiedział, co się dzieje, a pasażerowie byli przerażeni. To było najstraszniejszych 15 minut mojego życia" – relacjonował anonimowy świadek zdarzenia dla brytyjskiego "Mirror". Ze względu na ewentualne zagrożenie, kapitan zdecydował o awaryjnym lądowaniu w Paryżu. Na ziemi francuskie służby szybko wkroczyły na pokład i zatrzymały obu mężczyzn. Lot trwał łącznie około dwóch godzin, w tym czasie przeprowadzono także dokładną kontrolę bagażu. Po zakończeniu inspekcji samolot kontynuował podróż do Londynu. Brak dalszych doniesień na temat tego, dlaczego mężczyźni zachowali się w tak dziwny sposób.

