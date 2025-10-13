PILNE! Hamas przekazał wszystkich zakładników. Donald Trump wylądował w Izraelu!

Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 izraelskich zakładników, po wcześniejszym uwolnieniu siedmiu, co nastąpiło w ramach rozejmu.

Uwolnienie zakładników to część pierwszego etapu porozumienia, które ma doprowadzić do rozbrojenia Hamasu.

Donald Trump, przebywający w Izraelu, uważa wojnę za zakończoną i wierzy w rozbrojenie Hamasu. Czy jego optymizm jest uzasadniony?

Z OSTATNIEJ CHWILI! Palestyński Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 izraelskich zakładników. Wcześniej tego dnia wypuszczono już siedmiu porwanych. 20 Izraelczyków było ostatnimi żyjącymi więźniami Hamasu uprowadzonymi do Strefy Gazy 7 października 2023 r. Izraelska armia i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) oficjalnie nie potwierdziły dotąd tych informacji.

Kolejni zakładnicy uwolnieni przez Hamas. Trump w Izraelu

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Elkana Bohbot, Rom Braslawski, Nimrod Cohen, Ariel Cunio, Dawid Cunio, Ewjatar Dawid, Maksim Herkin, Eitan Horn, Segew Kalfon, Bar Kuperstein, Josef-Haim Ohana, Awinatan Or i Matan Zangauker. Zwolnienie porwanych jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. Drugi etap porozumienia zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

Trump: "Hamas się rozbroi"

Tymczasem prezydent USA Donald Trump przybył w poniedziałek (13 października) do izraelskiego parlamentu, Knesetu, gdzie ma wygłosić przemówienie. Trump powiedział dziennikarzom, że uważa wojnę Izraela z Hamasem za zakończoną, a palestyńskie ugrupowanie zastosuje się do planu pokojowego, który zakłada jego rozbrojenie. Trump na początek wpisał się do księgi pamiątkowej izraelskiego parlamentu. "To dla mnie zaszczyt, to wspaniały i piękny dzień, nowy początek".