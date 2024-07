i Autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Decyzja została podjęta

Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych

Prezydent Joe Biden zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Napisał list do obywateli. - Pełnienie funkcji Waszego prezydenta było dla mnie największym zaszczytem w życiu - wskazał w liście Biden. Jednocześnie zdeklarował, że obowiązki prezydenta będzie sprawował do końca kadencji. Wskazał, kto były najlepszym kandydatem zamiast niego: to Kamala Harris.