Będzie jeszcze jeden zamach na Trumpa?! "Zaangażowane obce państwa"

CNN: Iran może zorganizować kolejny zamach na Donalda Trumpa. Ale Thomas Matthew Crooks nie miał z tym nic wspólnego

"Po licznych próbach wyeliminowania Donalda Trumpa z areny politycznej za pomocą narzędzi prawnych, (...) sądów, prokuratury, po próbach politycznej dyskredytacji, dla wszystkich zewnętrznych obserwatorów było oczywiste, że jego życie jest w niebezpieczeństwie" – mówił niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując zamach na Trumpa. Kandydat na prezydenta USA miał niewiarygodne szczęście, odwracając głowę dokładnie wtedy, gdy zamachowiec nacisnął spust. To ocaliło mu życie. Ale przy takich społecznych podziałach, jak w USA, przy tak wysokiej stawce i takich emocjach faktycznie trudno nie spodziewać się, by nikt poza zastrzelonym przez służby Thomasem Matthew Crooksem (+20 l.) nie miał morderczych zamiarów wobec Trumpa. Wśród takich osób są przedstawiciele obcego państwa - ogłosiła niedawno telewizja CNN!

Byłaby to osobista zemsta za rozkaz Trumpa, który w 2020 roku nakazał zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego

Amerykańska telewizja CNN poinformowała, że amerykańskie służby wywiadowcze otrzymały w ostatnich tygodniach informacje o możliwym kolejnym zamachu na Trumpa. W spisku miał maczać palce... Iran. Jak podkreślają dziennikarze, "nic nie wskazuje jednak na to, by niedoszły zabójca Trumpa Thomas Crooks był częścią spisku". Ich zdaniem to zupełnie inni ludzie, również mający interes w eliminacji Trumpa. W przypadku Teheranu byłaby to osobista zemsta za rozkaz Trumpa, który w 2020 roku nakazał zabicie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

"Iran zdecydowanie odrzuca jakikolwiek udział w niedawnym ataku na Trumpa oraz twierdzenia o zamiarze podjęcia podobnych działań"

"Służby od miesięcy były zaniepokojone możliwymi intencjami Iranu, by zabić Trumpa w ramach zemsty za zamach na Sulejmaniego. Już wcześniej FBI i inne organy ścigania udaremniły podobne próby zamachów na byłego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo i doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Trump również miał być na liście celów Iranu. Nowe informacje o zagrożeniu, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, miały zbiec się z falą organizowanych przez Iran kampanii propagandowych w mediach i portalach społecznościowych" - podała CNN. Jest już odpowiedź irańskich władz na rewelacje CNN. "Iran zdecydowanie odrzuca jakikolwiek udział w niedawnym ataku na Trumpa oraz twierdzenia o zamiarze podjęcia podobnych działań, (...) zarzuty te mają wrogie motywy i cele polityczne" - powiedział rzecznik MSZ w Teheranie Naser Kanaani, cytowany przez telewizję Al-Dżazira. Jednak jak dodał, Iran nadal chce pociągnąć Donalda Trumpa do odpowiedzialności karnej za śmierć Sulejmaniego.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Czy zamach na Donalda Trumpa zmienił Twój stosunek do tego polityka? Tak, na bardziej pozytywny Tak, na bardziej negatywny Nie, nadal jest pozytywny Nie, nadal jest negatywny Nie interesuje mnie to

Exclusive: Secret Service had ramped up security after receiving intel on an Iranian plot to assassinate Trump; no known connection to Saturday shooting https://t.co/YQrUYp2n53— CNN (@CNN) July 16, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Opadnie Ci szczęka przy trzecim pytaniu Pytanie 1 z 10 Literacka nagroda przyznawana w naszym kraju od 1997 roku to: Nike Nemezis Hestia Dalej