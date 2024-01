PILNE. Płonący samolot wylądował w Japonii! "Na pokładzie niemal 400 osób"

Samolot zapalił się podczas lądowania w Tokio! Na pokładzie 400 osób. Płomienie buchają z okien, maszyna pękła na pół

Japonia przeżywa tragedię związaną z trzęsieniami ziemi na wyspie Honsiu, które przyniosły ogromne zniszczenia i co najmniej kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, a tymczasem doszło do kolejnego dramatycznego wydarzenia. Świat obiegły właśnie nagrania z lotniska w Tokio, gdzie trwa gaszenie płonącego samolotu. Maszyna Japan Airlines z 397 osobami na pokładzie leciała z Sapporo do Tokio. Była już blisko celu, gdy wydarzyło się coś strasznego. Według doniesień Nippon TV samolot już na terenie lotniska Haneda zderzył się z inną maszyną, prawdopodobnie samolotem należącym do japońskiej straży przybrzeżnej.

Płonący samolot w Tokio. Wszyscy ocaleli?

Pożar miał wybuchnąć właśnie wtedy. Pilot zdołał szczęśliwie zatrzymać już ogarniętą płomieniami maszynę, po czym zaczęła się akcja ratunkowa. Jak podaje NHK World-Japan, wszystkim pasażerom udało się uciec. Brak jeszcze doniesień o rannych. Film z monitoringu kamery lotniskowej pokazuje płomienie wydobywające się z okien samolotu, maszyna złamała się potem na pół. Na miejscu działa wiele wozów straży pożarnej.