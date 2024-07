PILNE. Płonie katedra Notre Dame w Rouen we Francji! Słynny zabytek ogarnięty ogniem

Płonie sławna katedra Notre Dame w Rouen we Francji. Pożar objął iglicę jednego z najsławniejszych zabytków świata

Wypadek, podpalenie? Z Francji docierają dramatyczne wieści. Płonie katedra w Rouen. Na filmach i zdjęciach, które pojawiają się w internecie, widać płomienie i dym na iglicy wieży jednego z najsławniejszych zabytków świata. Kościół został odgrodzony przez służby, straż pożarna ruszyła do akcji. Jak podał Reuters, ze świątyni trzeba było ewakuować ludzi. Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do pożaru i czy jest on efektem czyjegoś celowego działania. W momencie pojawienia się ognia w budynku trwał remont. Trwa akcja gaśnicza, skala szkód także nie jest jeszcze znana.

Gotycka katedra Notre Dame w Rouen. Kiedy powstała? Niegdyś była najwyższym budynkiem świata

Gotycka katedra Notre Dame w Rouen to gotycka świątynia, której dzieje sięgają aż XII wieku. Wcześniej w tym miejscu był także kościół, który spłonął. Została zasadniczo ukończona w wieku XVI, jednak część prac trwała do XIX wieku, kiedy to dobudowano jedną wieżę. W latach 1876–1880 był to najwyższy budynek na świecie. Obecnie katedra w Roeun to najwyższy kościół we Francji, ponieważ wyższa z wież ma 151 metrów wysokości. Katedra znana jest m.in. z cyklu prac sławnego malarza Claude'a Moneta, który w latach 90. XIX wieku poświęcił jej cykl obrazów.

Zdarzenie w Rouen przypomina pożar Notre Dame w Paryżu z 2019 roku. Do dziś nie ustalono jego przyczyny

Pożar w Rouen przywodzi na myśl dramatyczne zdarzenia w Paryżu sprzed ponad pięciu lat. 15 kwietnia 2019 roku wybuchł pożar w katedrze Notre Dame we francuskiej stolicy. Niemal całkowitemu zniszczeniu uległ dach i XIX-wieczna iglica, ocalały sławne rozety, boczne ściany i wieże frontowe. Odbudowa i remont Notre Dame trwa, do dziś nie wyjaśniono do końca przyczyny pożaru.

BREAKING:A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals. Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.🇫🇷 pic.twitter.com/MG8RDb3Rij— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2024

🇫🇷The cause of the fire on the spire of Rouen cathedral is unknown at this stage. A large number of firefighters are on the scene. Prefect asks people to avoid the area#France #fire #RouenCathedral #Cathedral #BREAKING pic.twitter.com/B1tVManr6d— Attentive Media (@AttentiveCEE) July 11, 2024

