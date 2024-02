PILNE. "Poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego". Chodzi o Rosję, wywiad USA ostrzega

Niepokój w USA po komunikacie dla Kongresu. "Poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego”. Chodzi o Rosję i... kosmos?

Obawy przed Rosją są szeroko dyskutowane w Europie, a o Stanach Zjednoczonych mówi się ostatnio wiele w kontekście skandalicznych słów Donalda Trumpa - były, a może i następny prezydent USA powiedział, że nie będzie bronił Europy przed Putinem, a nawet "zachęcałby Rosję, by robiła, co chce" z europejskimi państwami, jeśli nie wszyscy członkowie NATO będą przeznaczać na obronność 2 proc. PKB. Teraz okazuje się, że także USA mogą mieć poważne kłopoty w związku z Rosją. Czy będą w związku z tym potrzebować jakiejś europejskiej pomocy? Tego jeszcze do końca nie wiadomo, bo nowe, niepokojące informacje, jakie dziś, 14 lutego napłynęły z USA, są jeszcze niepełne i na wpół nieoficjalne. Jak podają amerykańskie media, w tym CNN, przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner ujawnił Kongresowi informacje dotyczące „poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”.

Rosja zagraża nam z kosmosu? Pierwsze przecieki dotyczące informacji z USA

Z nieoficjalnych ustaleń Reutersa czy CNN wiadomo na razie tyle, że chodzi o Rosję. Nie tyle jednak o możliwość eskalacji wojny na Ukrainie, co o jakąś zdolność tego państwa, która stanowi właśnie „poważne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego”. Jedno ze źródeł CNN potwierdziło, że „naprawdę jest to wysoce niepokojąca i destabilizująca” rosyjska zdolność, „o której niedawno nas poinformowano”. Jak ujął to Turner, sprawa jest pilna i dotyczy „destabilizującego zagranicznego potencjału wojskowego” i wzywa Joe Bidena do odtajnienia „wszystkich informacji związanych z tym zagrożeniem”. Jak dodaje Reuters, omawiane zagrożenie ma związek z działalnością Rosji w... kosmosie.

