PILNE. Putin odniósł się do propozycji zawarcia pokoju. Ma swoje warunki

Władimir Putin: Rosja jest skłonna zgodzić się na zawieszenie broni, ale chce trwałych rozwiązań i odpowiedzi na wątpliwości. Najpierw rozmowa z Trumpem

Jest wstępne stanowisko Władimira Putina w sprawie propozycji porozumienia pokojowego wysuniętych po rozmowach w Arabii Saudyjskiej przez USA i Ukrainę. Jak wiemy, delegacje amerykańska i ukraińska ustaliły tam, że zgadzają się na trzydziestodniowe zawieszenie broni. Obie strony podkreśliły, że teraz na warunki porozumienia pokojowego musi zgodzić się Rosja. Sam Putin długo milczał, choć rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa podkreślała, że decyzje odnośnie Rosji zapadają w Rosji, z kolei rosyjski prezydent pokazał się w obwodzie kurskim w mundurze wojskowym, co mogło zostać odczytane jako niechęć do pokojowych rozwiązań. W dodatku prezydencki doradca Jurij Uszakow nazwał propozycję 30-dniowego rozejmu w wojnie na Ukrainie "imitacją działań pokojowych". Jednak teraz Władimir Putin przynajmniej zadeklarował, że jest otwarty na propozycje zawieszenia broni, choć ma jeszcze wiele pytań.

"Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju"

W swojej wypowiedzi na temat amerykańsko-ukraińskiej propozycji Władimir Putin zaczął pod podziękowania Donaldowi Trumpowi za „poświęcenie tak dużej uwagi uregulowaniu konfliktu na Ukrainie”. Jak podkreślał rosyjski prezydent, na razie musi porozmawiać osobiście z amerykańskim przywódcą. W tym momencie w Moskwie jest Steve Witkoff, wysłannik USA, rozmowa z Trumpem ma odbyć się przez telefon. "Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu" - mówił Putin. Jak dodał, ma wiele pytań dotyczących tego, jak wyglądałoby kontrolowanie przestrzegania porozumień i uważa, że zawieszenie broni przysłużyłoby się w tym momencie Ukrainie, nie Rosji, która przeszła do ofensywy na wszystkich odcinkach frontu.

