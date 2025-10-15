PILNE! Rosyjski okręt podwodny na Bałtyku! "Jest śledzony"

Rosyjski okręt podwodny wpłynął na Morze Bałtyckie przez duńską cieśninę Wielki Bełt i jest śledzony przez szwedzkie siły zbrojne.

Szwedzkie wojsko monitoruje rosyjską jednostkę w wynurzeniu, w asyście okrętu wojennego i samolotów Gripen.

Media donoszą, że rosyjski okręt typu "Kilo" uległ wcześniej awarii, co skłoniło Sekretarza NATO do żartów na temat "poszukiwania mechanika".

Jakie są dalsze implikacje obecności rosyjskiego okrętu na Bałtyku i jak reaguje na to NATO?

PILNE! Rosyjski okręt w wodach Bałtyku!

"Rosyjski okręt podwodny wpłynął przez duńską cieśninę Wielki Bełt na Morze Bałtyckie i jest obecnie przez nas śledzony" – poinformowały w środę, 15 października, siły zbrojne Szwecji. W komunikacie ze zdjęciem szwedzkie wojsko podało, że za płynącym w wynurzeniu rosyjskim okrętem podwodnym podąża szwedzki okręt wojenny oraz samoloty Gripen. "Operacja odbywa się we współpracy z sojusznikami od cieśniny Kattegat i ma charakter rutynowy" – podkreślono w informacji opublikowanej także na platformie X.

Sekretarz NATO kpi z Rosjan. "Poszukiwanie mechanika"

SVT, szwedzki nadawca publiczny, podaje, że rosyjski okręt to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO typu "Kilo", która uległa awarii w Kanale La Manche. Z incydentu w poniedziałek (13 października) żartował Mark Rutte, sekretarz generalny NATO - przypomina PAP. "Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego »Polowanie na Czerwony Październik«. Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika" – kpił podczas wizyty w Słowenii.

W sobotę holenderskie ministerstwo obrony poinformowało, że marynarka wojenna tego kraju eskortowała okręt Noworosyjsk i towarzyszący mu holownik Jakow Grebelski na Morzu Północnym. Wcześniej Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna powiadomiła, że śledziła 7-9 października rosyjski okręt powracający z misji na Morzu Śródziemnym. Natomiast 9 października Sojusznicze Dowództwo Sił Morskich NATO opublikowało na platformie X wpis ze zdjęciami przedstawiającymi fregatę francuskiej marynarki wojennej obserwującą rosyjski okręt podwodny u wybrzeży Bretanii. Zapewniono o gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego do obrony.

