PILNE! Rosyjski okręt podwodny na Bałtyku! "Jest śledzony"

- Rosyjski okręt podwodny wpłynął na Morze Bałtyckie przez duńską cieśninę Wielki Bełt i jest śledzony przez szwedzkie siły zbrojne.
- Szwedzkie wojsko monitoruje rosyjską jednostkę w wynurzeniu, w asyście okrętu wojennego i samolotów Gripen.
- Media donoszą, że rosyjski okręt typu "Kilo" uległ wcześniej awarii, co skłoniło Sekretarza NATO do żartów na temat "poszukiwania mechanika".
- Jakie są dalsze implikacje obecności rosyjskiego okrętu na Bałtyku i jak reaguje na to NATO?
PILNE! Rosyjski okręt w wodach Bałtyku!
"Rosyjski okręt podwodny wpłynął przez duńską cieśninę Wielki Bełt na Morze Bałtyckie i jest obecnie przez nas śledzony" – poinformowały w środę, 15 października, siły zbrojne Szwecji. W komunikacie ze zdjęciem szwedzkie wojsko podało, że za płynącym w wynurzeniu rosyjskim okrętem podwodnym podąża szwedzki okręt wojenny oraz samoloty Gripen. "Operacja odbywa się we współpracy z sojusznikami od cieśniny Kattegat i ma charakter rutynowy" – podkreślono w informacji opublikowanej także na platformie X.
Sekretarz NATO kpi z Rosjan. "Poszukiwanie mechanika"
SVT, szwedzki nadawca publiczny, podaje, że rosyjski okręt to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO typu "Kilo", która uległa awarii w Kanale La Manche. Z incydentu w poniedziałek (13 października) żartował Mark Rutte, sekretarz generalny NATO - przypomina PAP. "Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego »Polowanie na Czerwony Październik«. Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika" – kpił podczas wizyty w Słowenii.
W sobotę holenderskie ministerstwo obrony poinformowało, że marynarka wojenna tego kraju eskortowała okręt Noworosyjsk i towarzyszący mu holownik Jakow Grebelski na Morzu Północnym. Wcześniej Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna powiadomiła, że śledziła 7-9 października rosyjski okręt powracający z misji na Morzu Śródziemnym. Natomiast 9 października Sojusznicze Dowództwo Sił Morskich NATO opublikowało na platformie X wpis ze zdjęciami przedstawiającymi fregatę francuskiej marynarki wojennej obserwującą rosyjski okręt podwodny u wybrzeży Bretanii. Zapewniono o gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego do obrony.