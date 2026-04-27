Koszmarna burza, wiele ofiar! Pioruny zabiły kilkanaście osób

Burze z piorunami w Bangladeszu. Nie żyje kilkanaście osób

Potężne burze doprowadziły do śmierci co najmniej 14 osób w Bangladeszu. Miejscowe władze przekazały te tragiczne wieści w poniedziałek, zaznaczając, że śmiertelne incydenty odnotowano w wielu obszarach kraju, choć nie sprecyzowano ich dokładnego czasu. Główne żniwo żywioł zebrał wśród rolników i robotników, którzy w trakcie załamania pogody przebywali na świeżym powietrzu, pozbawieni jakiegokolwiek bezpiecznego schronienia. Oprócz ofiar śmiertelnych jest też wielu rannych. Poszkodowani trafili do szpitali, a stan części z nich lekarze określają jako krytyczny. Okres od kwietnia do czerwca, bezpośrednio poprzedzający nadejście monsunu, to w Bangladeszu zawsze czas silnych burz.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz

Ekstremalna pogoda. Jak chronić się przed uderzeniem pioruna?

Śmiertelne porażenia piorunem nie są niestety w tej części świata rzadkie. Najgorszy okazał się rok 2016, gdy w zaledwie jeden miesiąc zginęło ponad 200 osób, w tym aż 82 w przeciągu zaledwie doby. Przypominamy o pięciu kluczowych zasadach zachowania podczas burzy:

Należy natychmiast poszukać bezpiecznego schronienia w budynku lub ewentualnie w samochodzie, który funkcjonuje jak klatka Faradaya. Wszelkie wiaty, przystanki czy drewniane altany nie gwarantują żadnej ochrony.

Zabrania się przebywania na otwartym terenie, takim jak plaże, łąki czy pola uprawne. W sytuacji braku kryjówki trzeba jak najniżej kucnąć ze złączonymi stopami, bezwzględnie unikając kładzenia się na ziemi.

Kluczowe jest zachowanie bezpiecznego dystansu od wysokich punktów, w tym słupów energetycznych czy samotnie rosnących drzew. Szukanie ochrony pod konarami to jeden z najgroźniejszych i najczęściej powtarzanych błędów.

Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody ani dotykać metalowych elementów infrastruktury, takich jak siatki ogrodzeniowe czy ramy rowerowe, które doskonale przewodzą ładunki elektryczne.

Bezpieczeństwo trzeba zachować także we własnym domu, odłączając od sieci urządzenia podłączone do prądu i spokojnie przeczekując przejście frontu burzowego.

Błyskawiczny quiz o burzy Pytanie 1 z 10 Co oznacza zasada „30/30” w kontekście burzy? Jeśli błyskawica i grzmot są oddzielone o mniej niż 30 sekund, należy szukać schronienia Po 30 minutach od grzmotu można wrócić do normalnej aktywności Obie powyższe odpowiedzi są poprawne Następne pytanie