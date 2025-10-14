Piosenkarka i były premier na jachcie! Gorące sceny i żarty o ślubie

Katy Perry przyłapana na uściskach z Justinem Trudeau na jachcie. Potem dała do zrozumienia, że to coś poważnego

Jeden z najbardziej znanych światowych polityków, który dopiero co był premierem, zaczął randkować z jedną z najsłynniejszych piosenkarek - te wiadomości obiegły świat w lipcu. Paparazzi przyłapali na randce w Montrealu Katy Perry (40 l.) i Justina Trudeau (54 l.)! Potem mnożyły się nowe doniesienia o tym, że miłość tych dwojga rozkwita i nie jest wcale przelotnym flirtem czy jedynie przyjaźnią. A teraz wszystko stało się absolutnie jasne. Katy Perry i Justin Trudeau zostali sfotografowani na jachcie piosenkarki u wybrzeży Santa Barbara w Kalifornii. Nie szczędzili sobie czułości na pokładzie! Ale to nie wszystko. Podczas koncertu w Londynie Katy Perry wdała się w ciekawą rozmowę z fanami.

Fan oświadczył się żartobliwie Katy Perry. Ona odpowiedziała wymownie

W nagraniu wideo, które opublikował "The Sun", Katy zawołała do publiczności: „Londynie, Anglio, wyglądasz tak w poniedziałkowy wieczór po całym dniu pracy i szkole? Nic dziwnego, że ciągle zakochuję się w Anglikach… ale to już przeszłość”. Potem jeden z fanów... oświadczył się piosenkarce, a ona ze śmiechem odpowiedziała: "Szkoda, że nie poprosiłeś mnie o to 48 godzin temu”. Wygląda na to, że w ciągu tych 48 godzin coś ważnego wydarzyło się w życiu Katy Perry...

Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę

Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. Na ślub Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa w Wenecji aktor poleciał już sam, a media rozpisywały się o tym, że nie stronił tam od towarzystwa coraz to innych piękności. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu

Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM— Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

