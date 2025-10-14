Piosenkarka i były premier na jachcie! Gorące sceny i żarty o ślubie

Katy Perry przyłapana na uściskach z Justinem Trudeau na jachcie. Potem dała do zrozumienia, że to coś poważnego
Jeden z najbardziej znanych światowych polityków, który dopiero co był premierem, zaczął randkować z jedną z najsłynniejszych piosenkarek - te wiadomości obiegły świat w lipcu. Paparazzi przyłapali na randce w Montrealu Katy Perry (40 l.) i Justina Trudeau (54 l.)! Potem mnożyły się nowe doniesienia o tym, że miłość tych dwojga rozkwita i nie jest wcale przelotnym flirtem czy jedynie przyjaźnią. A teraz wszystko stało się absolutnie jasne. Katy Perry i Justin Trudeau zostali sfotografowani na jachcie piosenkarki u wybrzeży Santa Barbara w Kalifornii. Nie szczędzili sobie czułości na pokładzie! Ale to nie wszystko. Podczas koncertu w Londynie Katy Perry wdała się w ciekawą rozmowę z fanami.
Fan oświadczył się żartobliwie Katy Perry. Ona odpowiedziała wymownie
W nagraniu wideo, które opublikował "The Sun", Katy zawołała do publiczności: „Londynie, Anglio, wyglądasz tak w poniedziałkowy wieczór po całym dniu pracy i szkole? Nic dziwnego, że ciągle zakochuję się w Anglikach… ale to już przeszłość”. Potem jeden z fanów... oświadczył się piosenkarce, a ona ze śmiechem odpowiedziała: "Szkoda, że nie poprosiłeś mnie o to 48 godzin temu”. Wygląda na to, że w ciągu tych 48 godzin coś ważnego wydarzyło się w życiu Katy Perry...
Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę
Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 5-letnią córkę Daisy Dove. Na ślub Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa w Wenecji aktor poleciał już sam, a media rozpisywały się o tym, że nie stronił tam od towarzystwa coraz to innych piękności. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.
Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu
Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.