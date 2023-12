Pirat drogowy zabił dwie Polki na autostradzie! Alicja i Renata zginęły, bo jechał pod prąd

Dwie Polki zabite na niemieckiej autostradzie. Z ich autem zderzyło się jadące pod prąd BMW. Alicja i Renata zginęły na miejscu

Tragiczny wypadek na niemieckiej autostradzie. Tragedię opisał m.in. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Dramat miał swój początek w rejonie miasta Stassfurt. Policjanci chcieli tam zatrzymać do kontroli BMW kierowane przez 57-letniego mieszkańca Saksonii. Mężczyzna jednak tylko dodał gazu. Zaczął się policyjny pościg. Początkowo BMW pędziło trasą nr 180 w dystrykcie Saale. W pewnym momencie na zjeździe Rothen Schirmbach kierowca BMW wjechał na autostradę A38 w kierunku Getyngi pod prąd. Nie wiadomo, czy zrobił to specjalnie, by zgubić pościg, czy po prostu się pomylił. Policjanci zaczęli wydawać komunikaty ostrzegawcze w mediach, ale to nie zapobiegło tragedii.

Trzy ofiary śmiertelne, jedna osoba ciężko ranna. Sprawca wypadku wśród zabitych

BMW zderzyło się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku, prawidłowo jadącym srebrnym Mercedesem. Podróżowały nim trzy osoby, jeden mężczyzna i dwie Polki w wieku 34 i 41 lat. Tylko mężczyzna przeżył, ale jest w stanie ciężkim i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Obie Polki niestety zginęły. Jak podaje "Leipziger Volkszeitung", kobiety nazywały się Alicja i Renata, pracowały w fabryce produkującej okna i drzwi w miejscowości Grimma. W zderzeniu śmierć poniósł również sprawca wypadku.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

Drei Tote bei Unfall mit Falschfahrer auf A38 https://t.co/ur7JRt8rI9 pic.twitter.com/lEy9RBPBPt— WEB.DE News (@WEBDENews) December 15, 2023

Quiz. Jak dobrze znasz znaki drogowe? Jesteś dobry kierowcą? Pytanie 1 z 12 Ten znak oznacza, że obowiązuje: Zakaz jazdy po łuku Zakaz zawracania Koniec ostrych zakrętów Dalej