Wypadek pociągu i autobusu na Słowacji

Do tragedii doszło w czwartek, 27 czerwca, krótko po godzinie 17. W pobliżu miejscowości Nove Zamky na południu Słowacji autobus zderzył się z pociągiem jadącym z Pragi do Budapesztu. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym, na którym - według świadków - od dwóch dni nie działała sygnalizacja.

W pociągu Eurocity jechało ponad 100 osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że co najmniej cztery osoby zginęły na miejscu, a pięć zostało rannych.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym pięć karetek pogotowia i dwa śmigłowce ratownicze.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać płonącą lokomotywę pociągu. Poważnie uszkodzony został również autobus.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.Video source:Facebook/katarina.molnarova.37 pic.twitter.com/hTdFhAVs6N— Czech Rail Guide (@CzechRailGuide) June 27, 2024

Ponad 100 pasażerów, którzy jechali pociągiem, zostało przetransportowanych autobusami do miasta Sturovo na granicy słowacko – węgierskiej.

Główny trasa kolejowa łącząca stolicę Słowacji Bratysławę z Budapesztem został zamknięty do odwołania.