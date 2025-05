Pojawiły się kłopoty przed konklawe! "Kardynałowie się nie zmieszczą"

Nagłe kłopoty przed konklawe! Rekordowa liczba 133 kardynałów nie mieści się w hotelu

Konklawe odbędzie już już 7 maja, zgromadzenie kardynałów wybierze wtedy następcę papieża Franciszka. Będzie to historyczne wydarzenie z wielu względów, także dlatego, że w konklawe weźmie udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 133 kardynałów. Właśnie z tego powodu niemal za pięć dwunasta okazało się, że są kłopoty! Tak wielu kardynałów po prostu nie mieści się w Domu Świętej Marty, która zgodnie z watykańskim protokołem jest miejscem ich pobytu podczas wyboru papieża. Zasadę tę wprowadził w Konstytucji Apostolskiej "Universi Dominici Gregis" z 1996 roku Jan Paweł II. Dom Świętej Marty był zresztą także miejscem zamieszkania i śmierci papieża Franciszka. Teraz trzeba jak najszybciej przygotować miejsca hotelowe dla hierarchów, a jak wiadomo, nie będzie to łatwe, bo na konklawe zjeżdżają wierni i dziennikarze z całego świata. Teraz wszystko w rękach watykańskiej dyrekcji do spraw infrastruktury i służb oraz mistrza celebracji liturgicznych.

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Konklawe odbędzie się 7 maja

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież został pochowany 26 kwietnia, w sobotę, konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie wzięło niemal 170 delegacji, przybyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron. Konklawe rozpocznie się 7 maja.

