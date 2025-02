i Autor: X.COM (2) Tajemnicza śmierć pary

Pojechali na wakacje życia, już z nich nie wrócili. Ona widziała "czarne plamy"

To miał być romantyczny wyjazd narzeczonych, a zamienił się w horror. Para Brytyjczyków zmarła w Wietnamie pod koniec grudnia. 33-latkę znaleziono martwą na łóżku w hotelowym pokoju, a jej 36-letniego ukochanego w innym pokoju. On także nie żył. Teraz doszło do aresztowania. Co tam się wydarzyło?