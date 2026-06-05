Polak przekroczył granicę… i od razu trafił za kratki. Podróż autobusem skończyła się w celi

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-05 12:11

46‑letni Polak wjechał do Niemiec autobusem rejsowym z Holandii. Nie spodziewał się, że jego podróż zakończy się tak szybko – i to w zakładzie karnym. Rutynowa kontrola na autostradzie A3 wystarczyła, by wyszło na jaw, że od dawna szukała go niemiecka prokuratura.

Kontrola na granicy zakończyła się dla Polaka w więzieniu

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Autor: Wygenerowane przez AI

Kontrola na A3 i zaskakujące odkrycie

Funkcjonariusze z Bundespolizei zatrzymali autobus na Raststätte Knauheide przy Elten w zachodnich Niemczech, tuż po przekroczeniu granicy holendersko‑niemieckiej. Wśród pasażerów – 46‑letni Polak, który bez problemu okazał funkcjonariuszom swoją polski dokument tożsamości.

To, co wydarzyło się chwilę później, całkowicie zmieniło jego plany. Sprawdzenie danych w systemie wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany dwoma nakazami aresztowania wydanymi przez prokuraturę w Dreźnie.

Ponad 4 tysiące euro do zapłaty albo więzienie

Zgodnie z dokumentami, Polak został wcześniej skazany za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Do zapłaty miał 4157,12 euro grzywny. Jeśli nie uregulowałby należności – groziło mu 65 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie był w stanie zapłacić wymaganej kwoty na miejscu.

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Policja: „Nie było innego wyjścia”

Rzecznik policji w Kleve, Uwe Eßelborn, potwierdził, że sytuacja była jednoznaczna:

– Mężczyzna był prawomocnie poszukiwany i nie uiścił zasądzonej grzywny. W takiej sytuacji funkcjonariusze musieli go zatrzymać i przekazać do zakładu karnego – wyjaśnia Eßelborn.

Z autobusu prosto do więzienia

Polak został zatrzymany na miejscu i przewieziony do Zakładu Karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Jego podróż przez granicę trwała zaledwie kilka minut – ale konsekwencje potrwają znacznie dłużej.

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