Policjanci zatrzymali Skodę do kontroli. Nie zgadniesz, ile osób było w środku

Zofia Dąbrowska
2025-08-18 10:09

Ci Słowacy chcieli chyba pobić rekord Guinnessa! Policjanci z oddziału powiatowego Pavlovce nad Uhom zatrzymali Skodę Felicię i nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Chociaż takim autem legalnie może podróżować jednocześnie pięć osób, to w środku zmieściło się ich aż... osiemnaście. Podróż została oczywiście przerwana. A po chwili okazało się, że to nie koniec niespodzianek.

Mała Skoda jechała przez Słowację z osiemnastoma osobami w środku. Policjanci złapali rekordzistów

Chcieli pobić rekord Guinnessa? Przegrali zakład? A może chcieli go wygrać? Na razie znikąd nie słychać odpowiedzi na te palące pytania, ale jedno jest pewne - na Słowacji policjanci przeżyli niemały szok, gdy zatrzymali do kontroli drogowej pewną niepozorną Skodę Felicię w miejscowości Pavlovce nad Uhom. Taka osobówka legalnie może pomieścić pięć osób, a tymczasem w środku tłoczyło się ich o wiele więcej. Gdy pasażerowie zaczęli wysiadać, trudno było nadążyć z ich liczeniem. W końcu okazało się, że wraz z kierowcą mała Felicia pomieściła aż osiemnaście osób! Jakby tego było mało, kierowca prowadzący przeładowany pojazd nie posiadał prawa jazdy. Samochód miał lokalne tablice rejestracyjne i prawdopodobnie zmierzał w kierunku Michalovic.

"Taka jazda to igranie z życiem i zdrowiem wszystkich, którzy tam siedzieli"

Mężczyzna otrzymał zakaz dalszej jazdy. Cała grupa zmuszona była kontynuować podróż pieszo. Policja słowacka skomentowała sprawę w mediach społecznościowych, pytając retorycznie: „Ilu ludzi zmieści się w Skodzie Felicii?”. "Niewiarygodne, ale prawdziwe – samochód przeznaczony dla pięciu osób był wypełniony po brzegi. Taka jazda to igranie z życiem i zdrowiem wszystkich, którzy w nim siedzieli. Z kierowcą sporządzono protokół z postępowania wyjaśniającego (SVOP), zakazano mu dalszej jazdy i wszyscy musieli kontynuować podróż o własnych siłach" - piszą na Facebooku policjanci z Kraju Koszyckiego

