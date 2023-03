i Autor: Shutterstock Polka jechała pod prąd autostradą w Niemczech. Potem ukradła radiowóz

I to wszystko na trzeźwo!

Polka ukradła niemiecki radiowóz. Wcześniej jechała pod prąd autostradą!

Zdecydowanie niecodzienne sceny rozegrały się minionej nocy na autostradzie A9 w pobliżu niemieckiego Lipska. Nasza rodaczka, jak gdyby nigdy nic, cięła drogą i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że... jechała pod prąd! To jednak był dopiero początek jej popisów. Po tym, jak miejscowi policjanci zatrzymali ją, kobieta wykorzystała ich nieuwagę i uciekła ich radiowozem! Jak się później okazało, to i tak nie był koniec jej popisów tej jednej nocy!