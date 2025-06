Polska – Francja: Fatalny błąd polskiego bramkarza! Kuriozalna bramka na Euro U-21 [WIDEO]

Polska - Francja: Fatalny błąd polskiego bramkarza [WIDEO]

Reprezentacja Polski żegna się z mistrzostwami Europy do lat 21. Biało-czerwoni przegrali pierwszy mecz z Gruzinami 1:2, a Portugalia rozgromiła ich aż 5:0. Niestety, podopieczni Adama Majewskiego musieli zmierzyć się jeszcze w meczu o honor z utalentowaną kadrą „Trójkolorowych”. Francuzi rozpoczęli to spotkanie spokojnie. Choć dominowali na murawie, to nie potrafili tego przełożyć na bramkę.

Blamaż Polski na Euro U-21! Baty od Portugalii po kuriozalnej porażce z Gruzją. To koniec

Niestety, kilkanaście minut po rozpoczęciu spotkania Biało-czerwoni złapali się za głowy. Kacper Trelowski, który zastąpił w bramce popełniającego błędy Kacpra Tobiasza, popełnił błąd. Najlepszy bramkarz PKO BP Ekstraklasy wypuścił prostą piłkę z rąk, która momentalnie została skierowana do siatki.

Nie minęło 60 sekund, a po fenomenalnym uderzeniu z około 30 metrów drugiego gola zdobył Djaoui Cisse. 21-letni zawodnik Stade Rennais strzelił kolejnego gola w 29. minucie spotkania. Niestety, wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo bolesne podsumowanie polskiej młodzieżówki.