Polska policjantka zginęła u manicurzystki! "Auto wjechało w salon kosmetyczny"

Trump chce to obiecać Putinowi? Ujawniono tajne plany wobec Ukrainy

Będzie pobór kobiet do wojska? Generalny inspektor mówi o równouprawnieniu

Joe Biden w wywiadzie: "Jestem czarną kobietą". Co się dzieje?!

Pijany kierowca wjechał w salon kosmetyczny w USA. Wśród ofiar policjantka polskiego pochodzenia Emilia Rennhack

Wielka tragedia na nowojorskiej wyspie Long Island! Kilka dni temu pochodząca z Polski, służąca od paru lat w policji Emilia Rennhack (+30 l.) wybrała się do salonu kosmetycznego. Miała umówioną wizytę u manicurzystki przed ślubem znajomych. We wrześniu Emilia sama brała ślub, z kolegą z pracy w policji. Cieszyła się, że teraz weźmie udział w kolejnej radosnej uroczystości. Absolutnie nic nie zapowiadało takiego dramatu. Szansa na to, że coś złego wydarzy się podczas upiększania paznokci, wydaje się być niemal zerowa. Ale niestety - w okolicy salonu kosmetycznego urządził sobie pijacki rajd niejaki Steven Schwally (64 l.). Agresywny, odurzony mężczyzna w końcu wjechał z impetem prosto w witrynę zakładu.

Cztery osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych. Sprawca wypadku aresztowany, ale leży w szpitalu

Efekty wypadku są wyjątkowo tragiczne. Cztery osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych. To siedem kobiet, jeden mężczyzna i dziewczynka. Wśród zabitych znalazła się właśnie polska policjantka. Steven Schwally, czyli sprawca tragedii został aresztowany, został jednak przewieziony do Szpitala Dobrego Samarytanina na leczenie obrażeń wywołanych wypadkiem. Grozi mu z pewnością usłyszenie zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i cztery zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku. Ciało Emilii ma zostać sprowadzone do Polski.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

R.I.P. 30 year old NYPD Police Officer Emilia Rennhack.May the winds of heaven blow softly and whisper in your ear.She loved life and it loved her right back.Emilia was assigned to 102 PCT and married to 102 Squad Detective Carl Rennhack.Rest in heavenly peace 💙 pic.twitter.com/DOrB6ELhaJ— 911 Emergency Communications Dispatcher (@EastCoastAlert) July 1, 2024

Nadajesz się na policjanta? Pytania z testu psychologicznego do policji Multiselect 2023 - cz. II Pytanie 1 z 21 Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś że naprawdę sam popełniłeś? Tak Nie Nie wiem Dalej