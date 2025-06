Polska - Serbia: Relacja na żywo. Polacy bliżej czwartego zwycięstwa! Popis Sasaka i Szalpuka

Polska - Serbia 1:0 (25:21, 20:18, -:-)

Polska: Aliaksiej Nasewicz, Mateusz Czunkiewicz, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Kuba Hawryluk, Maksymilian Granieczny, Jordan Zaleszczyk, Michał Gierżot, Szymon Jakubiszak, Kewin Sasak, Łukasz Kozub, Mateusz Poręba, Jakub Nowak, Jan Firlej

Serbia: Nikolić, V. Masulović, Ristić, Negic, Ivović, Jovović, Perić, Gajović, N. Masulović, Luburić, Todorović, Kulpinac, Kokeza, Nedeljković

Na żywo Polska - Serbia 20:18 I czas dla trenera Serbii. 20:18 Ważny blok na Ivoviciu! 19:18 Dobry atak Luburicia po prostej. 18:17 Nie skończyliśmy kiwki z drugiej linii i Todorović zaskoczył nas kiwką z kontry... 17:14 Świetnie Nowak ze środka! 16:13 Tym razem Sasak z lewego skrzydła! 14:11 Zablokowany Ivović na kontrze! 13:10 Kapitalne rozegranie i kolejny punkt Sasaka! 12:9 Ale szybko poprawił się Sasak na prawym skrzydle! 11:9 Pobudzeni Serbowie mocno cieszą się po bloku na Sasaku. 11:8 I w takim momencie szczęśliwy as Nowaka po taśmie! 10:8 Serbowie wpadli w furię, ale gra jest kontynuowana. 10:8 Wielkie pretensje Serbów do sędziego, który odgwizdał piłkę rzuconą po zagraniu oburącz! 9:8 Cierpliwa akcja Polaków skończona przez Gierżota! 7:6 Szalpuk skutecznie na potrójnym bloku w ponowionej akcji! 5:4 Fantastyczna sztuczka Szalpuka z sytuacyjnej piłki! 3:3 Blisko narożnika boiska zagrywka Sasaka, ale tym razem bez asa. 3:2 Przekroczył Ivović linię 3. metra przy pajpie i wychodzimy na prowadzenie! 1:1 Poprawił się Gierżot w tej akcji! 0:1 Polacy szukali dotknięcia siatki, ale nie mieli racji. 0:1 Od razu dłuższa akcja, którą zakończy polski challenge. 0:0 Szalpuk zaczyna 2. seta! W 1. secie można wyróżnić kilku polskich siatkarzy, ale szczególnie Kewina Sasaka! KEWIN SASAK.

Screen: Volleyball World #gangłysego pic.twitter.com/YgcARy400a — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) June 15, 2025 25:21 I Szalpuk kapitalnie skończył seta z lewego skrzydła! 24:21 Walczą Serbowie, skuteczny atak ze środka. 24:20 Błędu nie było - piłki setowe! Sędziowie dopuścili challenge Serbii. 24:20 Przeciągnął Granieczny wystawę po obronie, ale Szalpuk poradził sobie z tej sytuacyjnej piłki! Serbowie protestują, że zagrał nieprzepisowo. 23:20 Brawo Granieczny za przyjęcie i znów Poręba ze środka! 22:19 Dobre przyjęcie Szymury i skutecznie Poręba ze środka! 21:19 Polacy sprawdzali przejście linii środkowej, ale Serb uniknął błędu. Przerwa w grze i drobne zamieszanie. Sędziowie dopuścili challenge Polaków, co nie spodobało się Serbom. 21:19 Dwa bliskie bloki Polaków, ale niestety na konto Serbów. 21:17 I znów Kewin Sasak! 19:14 Odważne przyjęcie na palce i rozegranie jedną ręką Kozuba! Wykorzystał to Nasewicz. 18:13 Fantastyczny atak Szalpuka obok potrójnego bloku! 16:12 Pogubili się w tej akcji Serbowie i Nasewicz - który pojawił się na parkiecie w związku z podwójną zmianą - wykorzystał piłkę na siatce. 15:12 I znów kapitalnie Sasak! 14:11 Świetny atak Sasaka po ciasnym skosie! 13:10 Nieskuteczny pajp Szalpuka, ale się wybroniliśmy i Gierżot zdobył punkt z lewego skrzydła. 12:10 As Ivovicia i pierwszy czas dla Nikoli Grbicia. 12:9 Dobra zagrywka Ivovicia i Serbowie wykorzystali przechodzącą piłkę. 11:7 Nie trafił czysto Sasak na lewym skrzydle i Serbowie zmniejszają strate. 11:4 Kapitalny blok Nowaka zatrzymał "pajpa" Serbów! 9:3 Drugi udany atak Poręby w tym secie! 7:1 Potrójny blok i już pierwszy czas dla Serbii. 6:1 Kolejna bomba Sasaka i nie wybronili się Serbowie! 5:1 Nieudany atak Nedeljkovicia ze środka i zmarnowany challenge Serbów. 4:1 Potężna zagrywka Sasaka! 3:1 Zawiodło nasze przyjęcie, ale Luburić zaatakował na kontrze w aut po siatce. 2:0 Świetny atak Poręby ze środka! 1:0 Autowa zagrywka Ivovicia. 0:0 Serbowie zaczynają od zagrywki! Skład Polski zgodny z tym, co zapowiadano. Zaczynamy mecz! 12:58 Luburić, N. Masulović, Ivović, Jovović, Nedeljković, V. Masulović i Ristić - to wyjściowy skład Serbii. 12:55 A teraz "Mazurek Dąbrowskiego"! 12:54 W Xi'an rozpoczęła się oficjalna przedmeczowa prezentacja! Zaczynamy od hymnu Serbii. Oficjalne potwierdzenie "szóstki" Polaków: Ostatni mecz turnieju #VNL2025 Xi'an z 🇷🇸 rozpoczną: Jan Firlej, Kewin Sasak, Artur Szalpuk, Michał Gierżot, Mateusz Poręba, Jakub Nowak, Maksymilian Granieczny (L)

Powodzenia!#BePartOfTheGame pic.twitter.com/qubsE3w47f — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 15, 2025 Poznaliśmy już wyjściowy skład Polski na mecz z Serbią! Rozpoczną go: Jan Firlej, Kewin Sasak, Artur Szalpuk, Michał Gierżot, Mateusz Poręba, Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Polacy grający w odmienionym składzie są na razie niepokonani i prowadzą w tabeli LN po trzech zwycięstwach! Był mecz reprezentacji Polski mężczyzn, są i zdjęcia 😎



📸 Volleyball World#vnl #reprezentacjapolski #TeamPoland #polskasiatkówka pic.twitter.com/GPJWyNBcu5 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 14, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu Ligi Narodów siatkarzy: Polska - Serbia! Początek ostatniego spotkania Biało-Czerwonych w Chinach o godzinie 13:00.

Reprezentacja Polski siatkarzy udała się do Chin w mocno odmienionym składzie. Za jej liderów należy uznać przyjmujących Artura Szalpuka i Rafała Szymurę (który jest też kapitanem), ale na parkiecie Biało-Czerwoni robią swoje. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali już w Xi'an za pełną pulę Holandię (3:1), Japonię (3:1) i Turcję (3:0). W każdym z tych meczów rywale postawili naprawdę trudne warunki, ale Polacy stanęli na wysokości zadania. Po trzech kolejkach są na czele tabeli Ligi Narodów, a pierwszy tegoroczny turniej w tych rozgrywkach zakończą starciem z Serbią.

Polska - Serbia na żywo relacja. Liga Narodów siatkarzy live online 15.06

Serbowie w przeciwieństwie do Polski do tej pory zawodzili. W trzech meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo - z Turcją 3:1. Było to na otwarcie turnieju, a potem ponieśli bolesne porażki z Chinami (0:3) i Japonią (0:3). Z Polakami powalczą więc o cenne punkty. Przypomnijmy, że do turnieju finałowego Ligi Narodów awansuje siedem najlepszych drużyn i gospodarze z Chin. Mecz Polska - Serbia to też zawsze szczególne spotkanie dla naszego selekcjonera, Serba Grbicia. Początek spotkania już o godzinie 13:00 czasu polskiego!