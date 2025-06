Siatkarze Nikoli Grbicia z kolejną wygraną w Lidze Narodów! Polska lepsza od Turcji

Polacy, którzy na inaugurację zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów pokonali Holandię 3:1, a następnie wygrali z Japonią 3:1 i są liderami tabeli z kompletem punktów, przystąpili do sobotniego spotkania w podobnym składzie, co w ostatnim starciu z azjatycką drużyną. Mecz w wyjściowej szóstce tym razem na środku zamiast Jakuba Nowaka rozpoczął Mateusz Poręba, a na pozycji libero zamiast Kuby Hawryluka pojawił się Maksymilian Granieczny. Turcy są na przeciwległym biegunie do Biało-Czerwonych - nie odnieśli jeszcze w Xi'an zwycięstwa i z zaledwie dwoma ugranymi setami zamykają tabelę rozgrywek.

Wielki chaos i zamieszanie na meczu polskich siatkarzy. Grbić nie mógł wytrzymać, Szalpuk cały w nerwach

Liga Narodów: Polscy siatkarze wygrali z Turcją! Grbić ma powody do zadowolenia

Początek sobotniego spotkania nie odzwierciedlał jednak różnicy poziomów między ekipami. Inicjatywę długo mieli Turcy, dobrze grali blokiem i wykorzystywali kontry, zespół trenera Grbicia natomiast popełniał wiele błędów. Po asie serwisowym Marko Matica jego drużyna prowadziła już 14:11. Nie wystrzegali się oni jednak pomyłek i gdy Yigit Gulmezoglu został zatrzymany, na tablicy wyników widniał remis. Walka punkt za punkt toczyła się do samego końca i finalnie zwycięzców premierowej odsłony musiała wyłonić gra na przewagi, kolejna w Xi'an w wykonaniu Polaków. Ponownie to oni okazali się lepsi w kluczowym momencie, a ostatni punkt padł po asie serwisowym Michała Gierżota (28:26).

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Zacięta walka punkt za punkt toczyła się również w drugiej partii, jednak tym razem inicjatywa była po stronie wicemistrzów olimpijskich. Gdy Rafał Szymura wykorzystał kontrę, Biało-Czerwoni prowadzili 15:13, ale turecki zespół szybko wyrównał za sprawą ataku Efe Bayrama i błędu Szymona Jakubiszaka. Dopiero w końcówce Polacy objęli trzypunktowe prowadzenie dzięki serii zagrań Kewina Sasaka (22:19), seta zakończyło natomiast mocne uderzenie Jakubiszaka (25:23).

W trzecim secie po wyrównanym początku, seria asów serwisowych Aliaksieja Nasewicza pozwoliła podopiecznym trenera Grbicia zbudować przewagę (13:9). Później kontrolowali przebieg tej partii i spokojnie utrzymywali dystans. W końcówce akcja Bayrama pozwoliła Turkom zmniejszyć straty (18:20), ale uderzenie Nasewicza dało Biało-Czerwonym piłki meczowe. Wykorzystali już pierwszą z nich za sprawą błędu Berka Dilmenlera.

Znana polska siatkarka tłumaczy się po zawieszeniu za doping. Popełniła błąd proceduralny

Kiedy kolejny mecz siatkarzy? O której Polska - Serbia?

W ekipie wicemistrzów olimpijskich wyróżnił się Gierżot, który zdobył 13 punktów. Po stronie tureckiej 15 punktów zanotował Dilmenler. W niedzielę na zakończenie zmagań w Xi'an zespół trenera Grbicia zmierzy się z Serbią. Początek kolejnego spotkania Polaków 15 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego.