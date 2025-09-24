Polski wynalazek poleciał w kosmos! Sonda wystartowala

Polski wynalazek na pokładzie sondy NASA. Rakieta Falcon 9 wystartowała

W środę, tuż po godz. 13.30 czasu polskiego, z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9. Wyniosła w przestrzeń kosmiczną trzy sondy NASA, w tym Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) – zbudowaną do badania heliosfery. Na jej pokładzie znalazł się polski instrument GLOWS, zaprojektowany i wykonany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to tak zwany fotometr, którego zadaniem będzie rejestrowanie poświaty w dalekim ultrafiolecie. Instrument pozwoli na analizę globalnej struktury wiatru słonecznego, obserwując promieniowanie w zakresie Lyman-alfa (121,5 nm) – niewidoczne z Ziemi, gdyż pochłania je atmosfera.

Na obudowie urządzenia znalazły się nazwiska twórców, logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie tylko

Za projekt i budowę instrumentu, a także za analizę zebranych danych, odpowiada CBK PAN. Na obudowie urządzenia znalazły się nazwiska twórców, logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także serduszko WOŚP i nazwisko Pawła Orepuka, który wykupił możliwość umieszczenia inskrypcji podczas aukcji w 2024 roku. Sonda IMAP ważąca 900 kg zmierza w kierunku punktu Lagrange’a L1 – miejsca równowagi grawitacyjnej pomiędzy Ziemią a Słońcem, oddalonego o 1,5 mln km. Dotarcie do celu zajmie ok. 3,5 miesiąca, a pierwsze dane naukowe mają napłynąć w styczniu 2026 roku. IMAP została wyposażona w 10 instrumentów naukowych. Osiem z nich opracowali amerykańscy badacze, jeden powstał w Wielkiej Brytanii, a jeden – GLOWS – w Polsce. Dzięki nim możliwe będzie zbadanie dwóch kluczowych zjawisk: przyspieszania cząstek energetycznych oraz interakcji wiatru słonecznego z ośrodkiem międzygwiazdowym.