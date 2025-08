Co naprawdę Sławosz Uznański-Wiśniewski jadł w kosmosie? Kucharz Mateusz przygotował menu. Bezwzględne obostrzenia

Sławosz Uznański-Wiśniewski na lot w kosmos trochę się naczekał. W końcu 25 czerwca 2025 roku wielki dzień nastąpił. Kapsuła Dragon z załogą misji Ax-4 (w tym polskim astronautą) osiągnęła orbitę i obrała kurs na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Poruszony Sławosz Uznański-Wiśniewski przemówił z kosmosu, zwracając się do rodaków.

- powiedział astronauta, który na Ziemię wrócił 15 lipca. W Polsce błyskawicznie Sławosz Uznański-Wiśniewski stał się wielką gwiazdą, co wyraźnie doskwiera niektórym celebrytom... Największe zażenowanie wzbudziło zachowanie Dody, która choć najlepsze lata ma już za sobą, nadal chyba uważa się za czołową polską gwiazdę.

Dlaczego Sławosz Uznański-Wiśniewski ma dwa nazwiska? Niewielu mężczyzn tak robi

Widziałam, że ten nasz pan z kosmosu chodził w trakcie mojego koncertu, rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia. Dobrze, że zszedł na ziemię, bo teraz gwiazda jest inna i jedna. Także proszę na ten moment albo podziwiać, albo w namiocie. My jesteśmy po to, żeby podziwiać

- wypaliła ze sceny. Cóż... Każdy ma swój świat. Ludzi jednak w tej chwili mocno interesuje świat kosmiczny, a przede wszystkim sprawy prozaiczne, bliskie każdemu człowiekowi.

Jedną z nich jest jedzenie. Co Sławosz Uznański-Wiśniewski jadł w kosmosie? Okazuje się za przygotowanie menu naszego astronauty odpowiadał Mateusz Gessler, znany restaurator i kucharz. Nie miał lekko. Oj, nie miał. W rozmowie z portalem Jastrząb Post uchylił rąbka tajemnicy. Już na początku swojej kulinarno-kosmicznej misji dowiedział się, że większość produktów musi być liofilizowana.

To było tak, że na początku tak naprawdę mogłem puszkować, mogłem wagować, mogłem wysłać zupełnie inne rzeczy w kosmos. Ale się okazuje, że mieliśmy mocną restrykcję wagową i tutaj musieliśmy pokombinować i liofilizować. Wiedziałem, co to jest liofilizacja (sublimacyjne zamrożonych substancji - red.), ale cały ten proces był dla mnie czarną magią. Także musieliśmy się szybko nauczyć, musiałem dojść do tego, żeby to się udało