Jest coraz gorzej

Pomyłka lekarzy Putina. Dali mu lek, który prawie go zabił. Nie ma już szans na ratunek?

Władimir Putin (70 l.) niedawno przeszedł załamanie nerwowe. "Siedział na podłodze i histerycznie płakał. Miał na sobie tylko mokrą białą koszulkę, którą prawdopodobnie próbował zdjąć. (...) Obok niego leżała podarta na strzępy pielucha". Teraz okazuje się, że to wszystko przez to, że lekarze podali mu lek, który niemal go zabił. "Miał być ratunkiem, innego już nie ma".