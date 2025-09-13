Ponad 100 tys. osób na marszu prawicy w Londynie. Na transparentach napisy: "Zatrzymajcie łodzie", "Charlie Kirk RIP"

Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”. Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skandował: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.

W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism. Uczestnicy (około 5 tys. osób) mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Uchodźcy mile widziani” oraz „Różnorodna Wielka Brytania”. Słychać skandowane hasła: „Wstańcie, walczcie” i „Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz”.

Officers have cleared the group of Unite the Kingdom protesters who had blocked the north end of Whitehall, creating a safe route for the Stand Up To Racism protesters to leave Whitehall. The northern end of Whitehall is now empty. pic.twitter.com/4XbOcCcBIb— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025

Make Europe Great Again! pic.twitter.com/gwMzhEQS0q— Chevy Countryman (@Countryman2008) September 13, 2025

"Protestujący zboczyli z trasy na Victoria Embankment i próbowali dostać się do Whitehall z różnych kierunków, jak pokazano na poniższej mapie. Kiedy funkcjonariusze podjęli działania, by ich powstrzymać, spotkali się z niedopuszczalną przemocą. Byli atakowani kopniakami i pięściami. Rzucano butelkami, racami i innymi przedmiotami. Do tej pory dokonano dziewięciu aresztowań za różne przestępstwa, ale zidentyfikowano wiele innych osób, które je popełniły. Znajdziemy je i zostaną one pociągnięte do odpowiedzialności przez policję, nawet jeśli nie będzie to możliwe dzisiaj. Funkcjonariusze nadal spotykają się z agresją w wielu miejscach, zwłaszcza na północ od Whitehall, w związku z pracami nad stworzeniem bezpiecznej drogi ewakuacyjnej dla uczestników protestu Stand Up To Racism" - poinformowała policja metropolitarna.