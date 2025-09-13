Ponad 100 tys. osób na marszu prawicy w Londynie. Na transparentach napisy: "Zatrzymajcie łodzie", "Charlie Kirk RIP"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-09-13 19:46

Ponad 110 tys. osób bierze udział w sobotę w marszu na ulicach Londynu zorganizowanym przez prawicowego aktywistę Tommy'ego Robinsona. Marsz odbywa się pod hasłem "Zjednocz Królestwo".

Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”. Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skandował: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.

W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism. Uczestnicy (około 5 tys. osób) mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Uchodźcy mile widziani” oraz „Różnorodna Wielka Brytania”. Słychać skandowane hasła: „Wstańcie, walczcie” i „Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz”.

"Protestujący zboczyli z trasy na Victoria Embankment i próbowali dostać się do Whitehall z różnych kierunków, jak pokazano na poniższej mapie. Kiedy funkcjonariusze podjęli działania, by ich powstrzymać, spotkali się z niedopuszczalną przemocą. Byli atakowani kopniakami i pięściami. Rzucano butelkami, racami i innymi przedmiotami. Do tej pory dokonano dziewięciu aresztowań za różne przestępstwa, ale zidentyfikowano wiele innych osób, które je popełniły. Znajdziemy je i zostaną one pociągnięte do odpowiedzialności przez policję, nawet jeśli nie będzie to możliwe dzisiaj. Funkcjonariusze nadal spotykają się z agresją w wielu miejscach, zwłaszcza na północ od Whitehall, w związku z pracami nad stworzeniem bezpiecznej drogi ewakuacyjnej dla uczestników protestu Stand Up To Racism" - poinformowała policja metropolitarna.

Ponad 100 tys. osób na marszu prawicy w Londynie
11 zdjęć
A. KUPS: TO NIEWYPOWIEDZIANA WOJNA POLSKA MUSI BYĆ JAK IZRAEL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki