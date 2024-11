Rząd Finlandii zrobił poradnik na czas wojny! Co trzeba mieć w domu?

To one będą rządzić światem, gdy ludzie wyginą? Wstrząsająca wizja naukowców!

Finlandia rozpowszechnia wśród obywateli poradnik, w którym napisano, jak przygotować się na ewentualną wojnę

Obawy przed wybuchem III wojny światowej są wyrażane nawet przez polityków z pierwszych stron gazet i nic dziwnego, że tak zwani zwykli obywatele chcieliby wiedzieć, co właściwie mają w tej sytuacji zrobić i czy da się jakoś na to przygotować. Najlepiej byłoby, gdyby żaden globalny konflikt jednak się nie wydarzył, ale władze niektórych krajów dmuchają na zimne i przeprowadzają wśród swoich obywateli szkolenia lub rozpowszechniają poradniki. Należy do nich Finlandia, podobnie jak Polska granicząca z Rosją. Rząd w Helsinkach postanowił rozpowszechniać wśród obywateli poradnik, w którym napisano, jak przygotować się na ewentualną wojnę lub innego rodzaju katastrofę o dużych rozmiarach. Był przygotowywany jeszcze od wybuchu wojny na Ukrainie. Co zrobić, jeśli na dłuższy czas zabraknie prądu lub wody, wybuchnie konflikt zbrojny?

Fasola w puszkach, ziemniaki, radia na baterie, batony energetyczne...

Podczas gdy rząd w Szwecji rozpowszechnia przewodnik w formie papierowej, Finlandia postawiła na wersję online. Dostępny w około dziesięciu językach poradnik zaleca między innymi zebranie w domu stosownych zapasów pozwalających na przetrwanie przez trzy dni. Trzydniowe zapasy powinny obejmować głównie wodę, podstawowe artykuły spożywcze, gotówkę, radia na baterie w razie braku dostępu do energii elektrycznej. Wymienione są m.in. fasola w puszkach, batony energetyczne i makarony, leki, także tabletki jodowe na wypadek zdarzenia nuklearnego, karma dla zwierząt domowych. Szwecja poleca ziemniaki, kapustę, marchewkę i jajka, puszki sosu pomidorowego i gotowe zupy owocowe. Poradnik zaleca ewakuowanie się w razie potrzeby we własnym zakresie poza duże miasta, na przykład do "domków letniskowych lub do bliskich", bo państwo zajmie się wywozem tylko osób najbardziej potrzebujących. Dodatkowo w Finlandii powstaje rejestr pojazdów i maszyn rolniczych niezbędnych do zapewnienia produkcji żywności w stanie wyjątkowym. Tymczasem już 58 proc. Finów deklaruje, że ma w domu zapasy na wypadek wojny.

Sonda Czy boisz się wojny? Tak Nie

🇸🇪🇳🇴🇫🇮 Educational booklets titled "Surviving in War" are being distributed in Sweden, Norway, and Finland. pic.twitter.com/wI49mNXYRs— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) November 18, 2024

QUIZ. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej Pytanie 1 z 10 Desant na której plaży, podczas lądowania aliantów w Normandii, był najkrwawszy? na plaży Omaha na plaży Juno na plaży Utah Następne pytanie