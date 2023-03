i Autor: AP Dron Shahed

Wojna w Ukrainie

Poranny nalot irańskich dronów na Krzywy Róg. Kolejne ofiary Rosjan!

Złe wieści w piątkowy poranek z Ukrainy. Wojska rosyjskie z samego rana zaatakowały za pomocą dronów miasto Krzywy Róg. Portal "The Kyiv Independent" poinformował, że do ataku na miasto użyto maszyn irańskiej produkcji typu Shahed. To nie jedyne tragiczne wieści z ukraińskiego frontu...