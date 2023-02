Hollywodzki przystojniak jak Anna Dymna! Tak oszpecił się do roli, wprost nie do wiary

to naprawdę on!

Miał dokładnie 2 lata i 4 miesiące, kiedy został porwany sprzed swojego domu w prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach. Mei trafił w ręce handlarzy ludźmi w 1997 roku, niedługo później został sprzedany rodzinie, która jednak uznała, że jest "za mały i za chudy" i że nie chcą takiego "syna". Porzucili go na ulicy, a stamtąd Mei trafił do ośrodka opiekuńczego, by w końcu zostać adoptowanym przez parę miliarderów. Wychowywał się wraz z trójką ich biologicznych dzieci i choć wiódł szczęśliwe i wygodne życie, twierdzi, że nigdy nie czuł z nimi więzi.

Chiny. Szukali syna przez ponad 20 lat. "Kupiliśmy mu dom, wierzyliśmy, że wróci"

Jak podaje "South China Morning Post", rodzice Meia - Mei Xianhua i Pan Chang, pracownicy migrujący z prowincji Jiangxi we wschodnich Chinach, od momentu, gdy chłopiec zniknął sprzed domu, robili wszystko, by go odnaleźć. I robili to przez ponad 20 lat. Ojciec 27-latka mówi, że zachowywali się jak para szaleńców, próbująca odzyskać syna. Kupili mu nawet dom, wierząc, że kiedyś w nim zamieszka. Znaleźli Meia po 25 latach - w czerwcu ubiegłego roku. Pomógł im inny rodzic, którego dziecko także zostało porwane. W międzyczasie dorobili się fortuny na firmie zajmującej się zaopatrzeniem hoteli.

Przez 25 lat żył z rodziną miliarderów. W końcu znaleźli go biologiczni rodzice

Mei, gdy poznał biologicznych rodziców, postanowił opuścić adopcyjną rodzinę. "Ani przez moment nie czułem się niezręcznie w towarzystwie mamy i taty, mimo że właściwie ich nie znałem. Czułem jednak wszechogarniającą miłość" - mówił w wywiadzie zatytułowanym "Pieniądze szczęścia nie dają", jakiego 3 lutego tego roku udzielił Jiupai News. Deklaruje, że teraz chce prowadzić skromne, szczęśliwe życie u boku rodziny.

Mei Zhiqiang, who lived most of his life as an adopted child of a billionaire family decided to leave his adoptive parents when his birth parents found him in June 2022. Turns out, his birth family is a multimillionaire. | via @philstarlifehttps://t.co/RtwrRJgZkN— The Philippine Star (@PhilippineStar) February 12, 2023

Sonda Czy masz dzieci? Tak Nie Planuję je mieć Nie planuję ich mieć