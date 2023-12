Postawili pomnik Shakiry! "To za wiele dla mojego serca"

Szok! Pierce Brosnan trafi do więzienia?! Bond w tarapatach. Nie uwierzycie, co zrobił!

Shakira ma swój pomnik. Sześciometrowa figura stanęła na plaży w rodzinnym mieście gwiazdy w Kolumbii

Shakira (45 l.) to jedna z największych gwiazd piosenki od wielu lat. Jest symbolem seksu, a jej taniec, w którym wywija zmysłowo biodrami, stał się nawet tematem jednej z najsławniejszych piosenek gwiazdy, czyli "Hips Don't Lie". Właśnie ten utwór zainspirował twórców pomnika Shakiry! Władze miasta Barranquilla w Kolumbii, z którego pochodzi sławna piosenkarka, postanowiły uhonorować ją pomnikiem z brązu. Postać tańcującej Kolumbijki ściąga turystów, reporterów i fanów z całego świata. „Serce, które tworzy, biodra, które nie kłamią, niezrównany talent, głos, który porusza masy i stopy maszerujące dla dobra dzieci i ludzkości” - głosi podpis na figurze. Pomnik budzi kontrowersje, bo niektórzy uważają, że statua jest nie dość podobna do piosenkarki. Ona jednak jest zachwycona. "To za wiele dla mojego małego serca!" - rozpływa się Shakira na Instagramie. Z pewnością jest jej miło, zwłaszcza, że ostatnie lata przyniosły jej wiele trudnych chwil w życiu osobistym.

Shakira i Gerard Pique. Historia dramatycznego rozstania

Latem zeszłego roku okazało się, że związek Shakiry (45 l.) i piłkarza Gerarda Pique (35 l.) to już przeszłość. Plotkom o zdradach sportowca nie było końca. Miał zdradzać piosenkarkę przykładowo z matką kolegi z drużyny. Szybko jednak w tych plotkach wysunęła się na prowadzenie pewna nieznana dotąd nikomu 23-latka. Niejaka Clara Chia Marti, młoda specjalistka do spraw public relations, pracowała dla Pique i najwyraźniej postanowili wkrótce połączyć pracę z przyjemnością. Pique publicznie przyznał, że spotyka się z 23-letnią Clarą, a Shakira poszła w odstawkę. Piosenkarka udzieliła wywiadu magazynowi "Elle". Tak mówiła o rozstaniu: "To najmroczniejsza godzina mojego życia. Mogę powiedzieć tylko tyle, że poświęciłam wszystko dla tego związku i tej rodziny. Jedno z nas musiało ponieść ofiarę. I ja to zrobiłam. Zawiesiłam karierę na kołku i wyjechałam do Hiszpanii, żeby go wspierać, by mógł grać w piłkę i wygrywać tytuły. To było poświęcenie z miłości. To było wielkie rozczarowanie patrzeć, jak coś, co miałam za święte i wyjątkowe, czyli mój związek, staje się czymś zwulgaryzowanym i tanim w mediach".

Sonda Podoba ci się pomnik Shakiry? Tak Nie

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej