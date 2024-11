Poszła do garażu i wyskoczyła na nią bestia! Wideo może przerazić

Nie oglądaj tego filmu, jeśli boisz się węży! Mieszkanka Australii przeżyła horror, gdy otworzyła garaż

Taka sytuacja mogłaby wywołać zawał serca nawet u największego twardziela! Ale dla mieszkańców Australii kontakt z egzotycznymi zwierzętami to chleb powszedni. Mimo to w pierwszym momencie Rachel Jelley z Queensland naprawdę nieźle się wystraszyła! W mediach społecznościowych krąży film, który stał się już hitem sieci. To nagranie z kamery monitoringu, która uchwyciła moment, w którym Rachel z Queensland otwiera drzwi swojego garażu. Kobieta już chciała wejść do środka gdy nagle prosto w jej twarz wystrzelił z garażu wąż gigant! Kilkumetrowy pyton czaił się gdzieś w okolicy sufitu. Na filmie widzimy, jak kobieta odskakuje od drzwi. Ale jak potem opowiedziała portalowi Storyful, szybko ochłonęła, bo wąż nie pierwszy już raz pojawia się u niej w domu. „Potem wrócił na górę i wygodnie rozsiadł się na belkach” — powiedziała Australijka. Jak dodała, nie będzie przepędzać pytona i w sumie nie ma nic przeciwko temu, by mieszkali razem.

Nie tylko w Australii! W Polsce starsza pani pokonała pytona poduszką

Wbrew pozorom coś takiego może zdarzyć się nie tylko w Australii. W zeszłym roku było głośno o paru przypadkach spotkań z pytonami w Polsce - także w domach. Przykładowo w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 13a w toalecie znaleziono pytona o długości około 2,5 metra. Z kolei w jednym z bloków na osiedlu Przyjaźni w Szczecinie starsza pani zobaczyła pytona chodzącego po półkach w jej pokoju, po czym wymierzyła gadowi cios poduszką i wezwała policję. Oba węże uciekły komuś z hodowli. To jednak jeszcze nic wobec tego, na co narażeni są mieszkańcy Indonezji. Zaledwie parę miesięcy temu pisaliśmy o dwóch przypadkach połknięcia dwóch dorosłych kobiet przez pytony w dżungli.

