Potężna eksplozja w strefie zdemilitaryzowanej! Korea Północna "poniesie pełną odpowiedzialność"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-29 9:51

Szokujące doniesienia z Korei Południowej. W ubiegłym tygodniu w strefie zdemilitaryzowanej, oddzielającej obie Koree, doszło do wybuchu miny, w wyniku którego trzej południowokoreańscy żołnierze zostali ranni, a jeden z nich stracił stopę. Wstępne wyniki śledztwa wskazują, że za incydent jest odpowiedzialna Korea Północna. "To jawne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni i ponieważ odpowiedzialność ponosi Korea Północna, podejmiemy odpowiednie środki" – powiedział południowokoreański minister obrony Kang Shin-chul.

Flaga Korei Północnej za drutem kolczastym w strefie DMZ. O napięciu między krajami przeczytasz na SE.
Autor: Px Media/ Shutterstock
  • W silnie zaminowanej strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) doszło do eksplozji, w której rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy, a jeden z nich stracił stopę.
  • Seul stanowczo obwinił Pjongjang za jawne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni, po tym jak śledztwo wykazało obecność północnokoreańskiej miny.
  • Napięcie między Koreami rośnie, a Korea Południowa zapowiada podjęcie "odpowiednich środków". Czy incydent w DMZ doprowadzi do eskalacji konfliktu?

Jak przypomina agencja AFP, w wyniku eksplozji, do jakiej doszło 21 września na terenie strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), silnie zaminowanej strefy buforowej oddzielającej obie Koree, zostali ranni trzej południowokoreańscy żołnierze, a jeden z nich stracił stopę. Od razu po incydencie głos zabrało południowokoreańskie ministerstwo obrony. "To jawne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni i ponieważ odpowiedzialność ponosi Korea Północna, podejmiemy odpowiednie środki" – powiedział szef resortu  podczas przesłuchania parlamentarnego dotyczącego eksplozji.

Niebezpiecznie między Koreami. Eksplozja miny

AFP zauważa, że choć oficjalnie strefa jest zdemilitaryzowana, to jej północne i południowe granice należą do najsilniej ufortyfikowanych na świecie i w dalszym ciągu są pełne min lądowych. Przesłuchanie, o którym wcześniej była mowa, miało miejsce we wtorek, 28 września. Yang Jin-hyeok z Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformował na nim posłów, że przeprowadzone wcześniej dochodzenie na miejscu zdarzenia ujawniło niewybuch północnokoreańskiej plastikowej miny przeciwpiechotnej.

Będzie nowy konflikt?

Kang Shin-chul zapowiedział, że "wojsko ma do dyspozycji cały szereg niezbędnych środków, które będziemy wdrażać etapami". Nie podał jednak szczegółów. To wszystko nie wróży nic dobrego, warto bowiem pamiętać, że Seul i Pjongjang formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ konflikt koreański zakończył się rozejmem, a nie traktatem pokojowym.

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