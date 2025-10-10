Potężny wybuch w fabryce amunicji! Są ofiary śmiertelne. "Myślałem, że mój dom się zawalił"

Tragedia w fabryce amunicji w USA! Wybuch wstrząsnął okolicą, są ofiary i zaginieni

- W tej chwili kilka osób jest zaginionych – powiedział na konferencji prasowej Chris Davis, szeryf hrabstwa Humphreys. - Mamy kilka osób zmarłych - dodał. Według Davisa, cytowanego przez agencję AP, ustalenie przyczyn eksplozji może być kwestią dni.

Ekipy ratunkowe nie mogły początkowo wejść do fabryki z powodu ciągłych detonacji. Mieszkańcy oddalonego o 20 minut jazdy samochodem miasta Lobelville przekazali, że czuli, jak ich domy się trzęsły.

- Myślałem, że mój dom się zawalił ze mną w środku - powiedział agencji AP Gentry Stover, który mieszka niedaleko fabryki produkującej materiały wybuchowe.