Powiększyli 65-latce pupę i piersi przez pomyłkę! "Obudziła się już po zabiegu"

On znów to zrobił!

65-latka pojechała do szpitala na zabieg wygładzania skóry. Lekarze przez pomyłkę powiększyli jej piersi i pośladki!

Ta historia może być przestrogą dla wszystkich, których kuszą dziwnie tanie operacje plastyczne za granicą! Amerykanka Kimberly McCormick (65 l.) kilka lat temu poleciała do Meksykańskiego Centrum Bariatrycznego, by przejść operację odchudzającą. Wówczas wszystko poszło zgodnie z planem. Po paru latach kobieta zgłosiła się na kontynuację leczenia. Lekarze z Tijuany mieli wygładzić jej zwiotczałą po utracie wagi skórę i wyciąć jej nadmiar. 65-latka poleciała do Meksyku z córką. Panie pożegnały się, a Kimberly McCormick wkrótce leżała na szpitalnym łóżku, by niebawem zapaść w sen po podaniu znieczulenia. Jak dziś opowiada podczas wywiadu z prezenterką Natashą Zouves w NewsNation, wydało jej się dziwne, że lekarze malowali markerem w okolicy jej piersi jakieś znaki, ale uznała, że musi zaufać medycynie. Pacjentka obudziła się po kilkunastu godzinach. I przeżyła absolutny szok. 65-latka zorientowała się, że ma gigantyczne piersi, a i pośladki dziwnie ją uwierają. Zrozumiała, że choć nigdy takich zabiegów nie zamawiała, powiększono jej biust i wstawiono implanty pośladków! "O, chica, jesteś taka seksowna!" - powiedziała jakaś pielęgniarka, nachylając się nad Kimberly...

"Obudziłam się z ogromnymi piersiami, których nigdy bym nie chciała, nawet gdybym miała dożyć 500 lat”

„Zadzwoniłam do córki, bo obudziłam się z ogromnymi piersiami, których nigdy bym nie chciała, nawet gdybym miała dożyć 500 lat” – powiedziała McCormick w wywiadzie. „No cóż, mam 65 lat, nie jestem chicą i bycie seksowną nie była moim celem. Byłam upokorzona, po prostu upokorzona” - płacze kobieta. Jak twierdzi córka pacjentki, to wszystko był tylko początek koszmaru. Kobieta opowiada, że początkowo w ogóle nie chciano jej dopuścić do matki, a potem policzono im dodatkową opłatę za jej przedłużony pobyt w szpitalu, po czym wyrzucono je z kliniki. Córka pacjentki twierdzi, że wygonili ją i bili przy tym uzbrojeni mężczyźni, chcąc ją zastraszyć, a policja ją wyśmiała. Dziś Kimberly jest już w USA, a by naprawić powstałe szkody, musiałaby zapłacić 75 tysięcy dolarów. Zapewne czeka na ruch ze strony szpitala, który jest znanym miejscem, w którym ludzie z USA tanio poprawiają urodę. Jeśli klinika nic nie zrobi, można spodziewać się burzliwego procesu.

Sonda Zdecydowałabyś się na operację plastyczną? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie wiem Nie, nigdy w życiu

American woman, 65, is left with $75,000 in medical bills after botched surgery in Mexico left her ‘disfigured’ with breast implants and a Brazilian butt lift she did not want https://t.co/v3qVUB8dgZ #US #American— WhatsNew2Day (@whatsn2day) November 21, 2023

NEW: A 65-year old American woman traveled to Mexico to get a skin-tightening surgery but woke up to breast implants and a Brazilian Butt Lift instead.Kimberly McCormick is fuming after she is left with $75,000 in expected bills after a Mexico plastic surgery center performed… pic.twitter.com/G6PRPnPb3L— Collin Rugg (@CollinRugg) November 20, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Ameryka Południowa bez tajemnic. Szóste pytanie wprawia w osłupienie Pytanie 1 z 10 Stolicą Chile jest: Quito Santiago Caracas Dalej