Powstał najwyższy most na świecie! Zobacz, co zbudowano w Chinach

Rekord Guinnessa pobity! W chińskiej prowincji Kuejczou zbudowano najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja znajduje się na wysokości 625 metrów nad kanionem Huajiang. Długość mostu wynosi niemal 2890 metrów, a główne przęsło ma około 1420 metrów. Zobacz zdjęcia i filmy pokazujące najwyższy aktualnie most na świecie. Odważyłbyś się na niego wjechać albo wejść?

Najwyższy most drogowy na świecie zbudowany. Powstał w Chinach nad kanionem Huajiang

W chińskiej prowincji Kuejczou oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie. Spektakularna konstrukcja wznosi się 625 metrów nad kanionem Huajiang, bijąc dotychczasowy rekord o około 60 metrów. Most Huajiang, o łącznej długości 2890 metrów, był budowany przez trzy lata. Jego główne przęsło, rozciągające się nad rzeką Beipan, ma 1420 metrów. Do budowy użyto 93 stalowych kratownic o łącznej wadze ponad 21 tysięcy ton – to trzykrotność masy słynnej paryskiej Wieży Eiffla. Huajiang stał się nie tylko najwyższym, ale i najdłuższym mostem górskim na świecie.

Rewolucja dla mieszkańców. Czas podróży skrócony z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut

Most radykalnie skrócił czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling – z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut. Według agencji Xinhua, infrastruktura ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, ułatwiając codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyspieszając transport towarów. Górzysta prowincja Kuejczou już wcześniej była znana jako „światowe muzeum mostów”. Region posiada imponującą infrastrukturę – oddano tu do użytku lub wciąż buduje się ponad 32 tysiące mostów. Niemal połowa spośród stu najwyższych mostów świata znajduje się właśnie w Kuejczou. Jak zauważa „South China Morning Post”, spośród pięćdziesięciu najwyższych mostów globu tylko trzy zlokalizowane są poza granicami Chin.

