Powstał najwyższy most na świecie! Zobacz, co zbudowano w Chinach

Najwyższy most drogowy na świecie zbudowany. Powstał w Chinach nad kanionem Huajiang

W chińskiej prowincji Kuejczou oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie. Spektakularna konstrukcja wznosi się 625 metrów nad kanionem Huajiang, bijąc dotychczasowy rekord o około 60 metrów. Most Huajiang, o łącznej długości 2890 metrów, był budowany przez trzy lata. Jego główne przęsło, rozciągające się nad rzeką Beipan, ma 1420 metrów. Do budowy użyto 93 stalowych kratownic o łącznej wadze ponad 21 tysięcy ton – to trzykrotność masy słynnej paryskiej Wieży Eiffla. Huajiang stał się nie tylko najwyższym, ale i najdłuższym mostem górskim na świecie.

ZOBACZ TEŻ: Influencer zginął na oczach fanów! Robił transmisję na żywo

ZOBACZ TEŻ: Lekarze dawali mu 1 proc. szans na przeżycie! Wcześniak rekordzista ŻYJE

Rewolucja dla mieszkańców. Czas podróży skrócony z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut

Most radykalnie skrócił czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling – z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut. Według agencji Xinhua, infrastruktura ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, ułatwiając codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyspieszając transport towarów. Górzysta prowincja Kuejczou już wcześniej była znana jako „światowe muzeum mostów”. Region posiada imponującą infrastrukturę – oddano tu do użytku lub wciąż buduje się ponad 32 tysiące mostów. Niemal połowa spośród stu najwyższych mostów świata znajduje się właśnie w Kuejczou. Jak zauważa „South China Morning Post”, spośród pięćdziesięciu najwyższych mostów globu tylko trzy zlokalizowane są poza granicami Chin.

Sonda Czy śledzisz wydarzenia polityczne w Chinach? Jestem na bieżąco Od czasu do czasu Bardzo rzadko, raczej przypadkowo

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK— Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025

QUIZ. Rekordy świata. Pytamy o najstarszego człowieka w historii i największego bałwana śnieżnego Pytanie 1 z 10 Ilu lat dożył najstarszy człowiek w historii? 122 131 143 Następne pytanie