Pożar słynnego kościoła! Płomienie na dachu bezcennego zabytku

Pożar w sławnym zabytku europejskim! Na szczęście rozmiar dramatu nie jest tak wielki, jak w przypadku pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. W piątkowy wieczór w katedrze Mezquita w Kordobie, jednym z najcenniejszych zabytków Hiszpanii i dawnym Wielkim Meczecie, wybuchł pożar. Ogień pojawił się około godziny 21:15 i – jak ustalono wstępnie – został spowodowany awarią automatycznego sprzętu czyszczącego. Płomienie, które początkowo objęły wnętrze, szybko rozprzestrzeniły się na dachy świątyni. Na miejscu w krótkim czasie pojawiło się kilka jednostek straży pożarnej, dzięki czemu ogień udało się opanować, zanim wyrządził poważniejsze zniszczenia. Nagrania opublikowane w sieci pokazują płomienie unoszące się ponad murami zabytku, co – jak podkreślają hiszpańskie media – przywołało wspomnienia właśnie katastrofalnego pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu w 2019 roku.

"Obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas"

"Niewątpliwie tamten precedens sprawił, że obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas" – napisał dziennik El Mundo. Burmistrz Kordoby, Jose Maria Bellido, w rozmowie z mediami uspokajał, że choć zabytek poniesie pewne straty, nie doszło do tragedii na miarę tej sprzed sześciu lat w Paryżu. Skala zniszczeń będzie oceniana w najbliższych dniach po szczegółowych oględzinach konstrukcji i wnętrza. Jak przypomina portal 20minutos.es, to już trzeci pożar w historii meczetu-katedry. Poprzednie miały miejsce w 1910 roku oraz w 2001 roku, gdy ogień zniszczył część archiwów i przechowywanych tam dokumentów. Mezquita w Kordobie uchodzi za największy i najważniejszy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej. Wzniesiona w VIII wieku za panowania Umajjadów jako Wielki Meczet, po rekonkwiście w XIII wieku została przekształcona w katedrę chrześcijańską, zachowując jednak swoje unikalne elementy islamskiej architektury. Od 1984 roku figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 roku odwiedziło ją ponad 2 miliony turystów, co czyni ją jednym z najczęściej zwiedzanych obiektów sakralnych w Hiszpanii.

