Pożar słynnego kościoła! Płomienie na dachu bezcennego zabytku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-09 8:42

Katastrofa na miarę pożaru Notre Dame w Paryżu? Na szczęście póki co wszystko wskazuje na to, ze straty tym razem nie będą tak wielkie. W piątkowy wieczór w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kordobie zwanej Mezquita w Kordobie, jednym z najcenniejszych zabytków Hiszpanii, wybuchł pożar. Ogień pojawił się około godziny 21:15 i. Płomienie, które początkowo objęły wnętrze, szybko rozprzestrzeniły się na dachy świątyni.

Płonął jeden z najważniejszych zabytków w Hiszpanii. Płomienie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kordobie

Pożar w sławnym zabytku europejskim! Na szczęście rozmiar dramatu nie jest tak wielki, jak w przypadku pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. W piątkowy wieczór w katedrze Mezquita w Kordobie, jednym z najcenniejszych zabytków Hiszpanii i dawnym Wielkim Meczecie, wybuchł pożar. Ogień pojawił się około godziny 21:15 i – jak ustalono wstępnie – został spowodowany awarią automatycznego sprzętu czyszczącego. Płomienie, które początkowo objęły wnętrze, szybko rozprzestrzeniły się na dachy świątyni. Na miejscu w krótkim czasie pojawiło się kilka jednostek straży pożarnej, dzięki czemu ogień udało się opanować, zanim wyrządził poważniejsze zniszczenia. Nagrania opublikowane w sieci pokazują płomienie unoszące się ponad murami zabytku, co – jak podkreślają hiszpańskie media – przywołało wspomnienia właśnie katastrofalnego pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu w 2019 roku.

ZOBACZ TEŻ: Trump, książę William, Zełenski razem! Zobacz zdjęcia z otwarcia Notre Dame

"Obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas"

"Niewątpliwie tamten precedens sprawił, że obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas" – napisał dziennik El Mundo. Burmistrz Kordoby, Jose Maria Bellido, w rozmowie z mediami uspokajał, że choć zabytek poniesie pewne straty, nie doszło do tragedii na miarę tej sprzed sześciu lat w Paryżu. Skala zniszczeń będzie oceniana w najbliższych dniach po szczegółowych oględzinach konstrukcji i wnętrza. Jak przypomina portal 20minutos.es, to już trzeci pożar w historii meczetu-katedry. Poprzednie miały miejsce w 1910 roku oraz w 2001 roku, gdy ogień zniszczył część archiwów i przechowywanych tam dokumentów. Mezquita w Kordobie uchodzi za największy i najważniejszy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej. Wzniesiona w VIII wieku za panowania Umajjadów jako Wielki Meczet, po rekonkwiście w XIII wieku została przekształcona w katedrę chrześcijańską, zachowując jednak swoje unikalne elementy islamskiej architektury. Od 1984 roku figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 roku odwiedziło ją ponad 2 miliony turystów, co czyni ją jednym z najczęściej zwiedzanych obiektów sakralnych w Hiszpanii.

Super Express Google News
Sonda
Musiałaś/eś się kiedykowiek ewakuować z powodu pożaru?
QUIZ. Test geograficzny. Słynne budowle! Powinien znać je każdy
Pytanie 1 z 10
Centrum Pompidou znajduje się...
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
HISZPANIA