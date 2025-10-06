Prezenterka skoczyła przez okno z trzeciego piętra! "Uciekała przed kimś"

Popularna prezenterka z Nigerii zginęła, uciekając przed włamywaczami przez okno swojego mieszkania

Napad na mieszkanie w stolicy Nigerii zakończył się tragiczną śmiercią znanej w tym kraju prezenterki telewizyjnej! Somtochukwu „Sommie” Maduagwu, 29-letnia dziennikarka i producentka Arise News Channel zginęła, skacząc z trzeciego piętra, próbując uciec przez okno własnego mieszkania przed uzbrojonymi napastnikami, którzy wtargnęli do jej domu - podała lokalna policja w komunikacie. Policja Federalnego Terytorium Stołecznego (FCT) ogłosiła, że Sommie została znaleziona nieprzytomna przed budynkiem mieszkalnym Unique Apartments w Abudży, po tym jak złodzieje brutalnie splądrowali jej mieszkanie. Wczesniej dostali się do apartamentowca, strzelając do ochroniarzy. Pomimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawcy napadu nie zostali jeszcze zatrzymani.

"Sommie mieszkała na najwyższym piętrze budynku i w obawie o życie skoczyła z trzeciego piętra"

Koleżanki i koledzy z Arise News dzielili się w mediach społecznościowych żalem po stracie Sommie. „Sommie, 29 lat, była nie tylko cenionym członkiem rodziny ARISE News, ale także energiczną, pełną pasji osobą, która miała więź z widzami i inspirowała ich swoim profesjonalizmem” — napisano w poście na Instagramie. „Jej głos ucichł, ale duch, pasja i spuścizna Sommie będą trwać w naszej pamięci. Składamy najszczersze kondolencje jej rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom i wszystkim bliskim” — dodano. Komisarz policji Ajao Adewale, określił włamanie jako „okrutne i bezsensowne” i rozpoczął śledztwo. „To normalne, że w takiej sytuacji panika mogła wywołać pełne desperacji reakcje. Sommie mieszkała na najwyższym piętrze budynku i w obawie o życie skoczyła z trzeciego piętra. Skutki są tragiczne” — powiedział komisarz.

