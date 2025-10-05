Dwoje martwych dzieci na dachu metra! Ofiary koszmarnego trendu?

Niebezpieczny trend wśród nastolatków, wskakują na dachy wagonów metra. Dwie 13-latki nie żyją

Tragedia w metrze w Nowym Jorku! Na dachu pociągu metra na trasie z Queens do Brooklynu znaleziono dwie martwe nastolatki. Jak podała stacja NBC News, ofiary to dwie trzynastolatki. Według władz wszystko wskazuje na to, że dziewczynki padły ofiarą niebezpiecznego trendu internetowego, który szerzy się wśród nastolatków, tak zwanego "metro surfingu". Młodzi ludzie wrzucają do sieci filmy i zdjęcia pokazujące, jak wchodzą na dachy wagonów miejskiej kolejki i biegają po nich podczas jazdy.

„Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć swoim bliskim, że wejście na dach wagonu metra to nie »surfing«, to samobójstwo” - powiedział Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportowego NYC Transit.

W latach 2023–2024 w wypadkach związanych z „metro surfingiem” w Nowym Jorku zginęło 18 osób

Według danych NBC News, w latach 2023–2024 w wypadkach związanych z „metro surfingiem” w Nowym Jorku zginęło 18 osób, a w tym roku już trzy. Aby przeciwdziałać zagrożeniu, służby zaczęły wykorzystywać drony nad naziemnymi odcinkami tras, by wykrywać osoby wchodzące na dachy wagonów. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams w czerwcu informował, że od początku roku policja 52 razy ratowała „surferów”, zanim doszło do tragedii.

📰 Tragédia em Nova YorkDuas adolescentes morreram ao tentar fazer “subway surfing”, prática em que jovens sobem no teto ou nas laterais dos trens para gravar vídeos e postar nas redes sociais.O acidente aconteceu na linha do metrô do Brooklyn. As meninas foram encontradas sem… pic.twitter.com/a1oBpwT91b— 〽️𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𓃠 (@Miguel_100001) October 4, 2025

