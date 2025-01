Prezydent miał romans z 15-latką?! "Zaszła z nim w ciążę"

Putin planuje to na maj 2025 roku. "Udział weźmie 19 państw"

Sąd wydał nakaz aresztowania byłego prezydenta Evo Morales. Prokuratura oskarża dawną głowę państwa o seks z nieletnią

Były prezydent oskarżony o romansowanie z nieletnią i spłodzenie z nią dziecka! Taki skandal obyczajowy wybuchł w Ameryce Południowej, a konkretnie w Boliwii. Od 2020 roku prezydentem tego kraju jest Luis Arce, a jego poprzednik to 66-letni obecnie Evo Morales, lider Ruchu na rzecz Socjalizmu. Właśnie ten polityk ma teraz bardzo poważne problemy. Sąd wydał nakaz aresztowania byłego prezydenta Evo Moralesa, który pełnił swój urząd od 2006 do 2019 roku. Prokuratura oskarża dawną głowę państwa o... romans z nieletnią. W dodatku miało to według oskarżyciela miejsce, gdy Evo Morales był prezydentem, a 15-letnia wtedy dziewczyna zaszła z nim w ciążę i urodziła mu dziecko. Czynem, który prokurator zarzuca Moralesowi, jest handel ludźmi. Polityk nie stawił się na rozprawie sądowej, która odbyła się w mieście Tarija w południowej części kraju. Nakaz aresztowania byłego prezydenta Boliwii sędzia Nelson Rocabado, decydując także o zamrożeniu jego kont bankowych i sporządzeniu wykazu jego majątku, jak informuje portal Infobae.

Obrońca byłego prezydenta powiedział, że Evo Morales jest niewinny, a cała sprawa motywowana politycznie

Obrońca byłego prezydenta Jorge Perez powiedział lokalnym mediom, że Evo Morales jest niewinny, a cała sprawa motywowana politycznie, zaś nakaz aresztowania nie ma mocy prawnej, jako że polityk nie został o nim formalnie poinformowany. Całej sprawie towarzyszy faktycznie polityczne tło. Morales chciał wystartować w sierpniu 2025 roku w wyborach prezydenckich, w kraju od miesięcy mają miejsce zamieszki organizowane przez jego zwolenników. Nie wiadomo, kim jest 15-latka, ale jak pisze BBC, towarzyszyła prezydentowi w podróżach jeszcze jako 14-latka. Potem zaszła w ciążę, a dziecko przyszło na świat, kiedy jego matka miała lat 15. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Morales poznał nastolatkę.

